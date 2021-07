Voladores de Papantla denuncian a Moneyman por spot discriminatorio

El Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores A.C. y el director jurídico del DIF de Veracruz, Jacinto Ceja, emprendieron acciones legales por daño moral y discriminación contra la empresa Moneyman por la difusión de un un comercial en el que, consideran, se vulneró a los Voladores de Papantla, ceremonia ritual declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 20009.

Emilio Dorantes, presidente del Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores A.C, dice en entrevista que la denuncia fue presentada por el director del Centro de las Artes indígenas (CAI), Humberto García, ante la Fiscalía General de Veracruz, esto luego de que se difundiera un spot publicitario en el que se ve al actor y conductor Arath de la Torre preguntar: "¿Sabe qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con Moneyman? En que ambos te generan cero interés".

A finales de junio, Moneyman y Arath de la Torre fueron criticados en redes sociales e incluso, la Secretaría de Cultura federal señaló que se trataba de una publicidad "donde se ofende, discrimina, devalúa y ridiculiza la ceremonia, considerada sagrada por parte de los portadores de esta práctica ancestral".

Exigen disculpa a voladores de Papantla con el mismo alcance que spot publicitario

Tras las críticas, la empresa emitió un comunicado en el que indicó: "Lamentamos enormemente cualquier situación de disgusto que hubiese generado la interpretación del spot de Moneyman y en específico ofrecemos una disculpa a los Voladores de Papantla, al Pueblo Totonaco y en general a toda la comunidad".

Por su parte, Arath de la Torre dijo: "Reconozco esta situación y deseo hacer del conocimiento de quien lea este mensaje que, como mexicano, siento una profunda admiración por los Voladores de Papantla y orgullo por todas las tradiciones que forman parte de nuestra cultura. Por lo que bajo ningún contexto deseo que mi colaboración profesional en cualquier campaña o espacio donde participo, pueda ser interpretado como ofensivo para ninguna persona".

Sin embargo, ambos mensajes, sostiene Emilio Dorantes, fueron únicamente escritos: "Nosotros no queremos esa simple disculpa pública. Solicitamos que se haga una disculpa con los mismos alcances que tuvo su spot publicitario con el que nos afectaron, discriminaron y el daño moral que nos hicieron. También buscamos la reparación del daño moral, para ello necesitaríamos sentarnos a platicar y ver a qué acuerdos podemos llegar".

Dorantes detalla que la denuncia no son las únicas acciones que han emprendido, pues también presentaron una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y tras esas acciones, la empresa Moneyman ya se comunicó con los representantes de los voladores de Papantla, aunque precisa que ya todo deberá ser analizado por un equipo de abogados.

"No nos negamos a la mesa de diálogo con ellos (Moneyman). Nos vamos a sentar con ellos, pero con la presencia de abogados que tengan a bien decirnos cómo poder llegar a un acuerdo. En las llamadas con Moneyman ellos no ofrecieron absolutamente nada, simplemente querían platicar para que todo quedara solucionado", indica Dorantes.

No es la primera vez que denuncian ofensas hacia los voladores de Papantla

El caso de Moneyman no es el primero en el que los voladores de Papantla denuncian ofensas, existe un precedente que fue el cometido por cerveza Indio que sin haberlos consultado, utilizó su imagen a finales de 2016.

Al respecto, Emilio Dorantes recordó que hay una queja que se interpuso ante la Conapred: "Hace unos días me dijeron que van a reabrir el caso y le van a dar continuidad".

Para evitar más situaciones similares, el presidente del Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores señala que también buscan reunirse con diferentes autoridades y así emprender las acciones correspondientes.

"Hay mucho trabajo por hacer, hay que encontrar la protección legal y por ello, solicitamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se sienten con nosotros para mostrarles el plan de salvaguarda que tenemos, algo que hemos hecho los voladores de distintos estados e incluso de Guatemala para salvaguardar esta ceremonia ritual milenaria. Necesitamos el respaldo legal que nos pueda dar continuidad y que en el futuro no suframos discriminación o se use nuestra imagen".