Volaris aprueba fusión con Viva Aerobus: asamblea con quórum alto

Volaris informó que los accionistas de la compañía aprobaron la combinación de negocios propuesta con Grupo Viva Aerobus, sin votos en contra.

Ayer, se celebró una asamblea general extraordinaria de accionistas donde se alcanzó un quórum de 93.7%, con 91.8% del capital social de la compañía.

Fusión aprobada por accionistas de Volaris

La aprobación de esta resolución por parte de los accionistas de Volaris representa un hito importante en la transacción propuesta con Viva, para crear un grupo de aerolíneas con una base más sólida y eficiente para expandir el transporte aéreo y fortalecer la conectividad en México y a nivel internacional.

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Detalles de la transacción y próximos pasos

Volaris seguirá trabajando para concretar la transacción, sujeta a las autorizaciones regulatorias y a las condiciones de cierre correspondientes, indicó la aerolínea en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

En diciembre, Volaris y Viva anunciaron su intención de formar un solo grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora.

Ambas aerolíneas aseguran que el objetivo de crear un holding, es decir, una empresa matriz que las controle mediante la propiedad de sus acciones, pero dejando operar a cada una independientemente, tiene como objetivo aumentar los viajes aéreos a precios bajos, colocar capital para crecer y tener eficientes sus costos.