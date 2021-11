Volaris niega cobrar por equipaje de mano

Volaris informó que ofrece, en todo momento, al consumidor una tarifa que incluye, sin cargo adicional alguno, dos equipajes de mano que no superen 10 kg en conjunto y un equipaje documentado de hasta 25 kg. Este equipaje debe cumplir con las medidas y dimensiones establecidas en la Ley de Aviación Civil.

Ayer jueves, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en los mostradores de las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta, debido al cobro del equipaje de mano en la tarifa básica.

"Consideramos que la postura de Profeco va en contra del interés y los derechos del consumidor, pues le quita la libertad de elegir viajes a la medida de sus necesidades o presupuesto

"Y de igual forma, excluye por completo del servicio de transporte aéreo a las personas con menos recursos, que no pueden pagar un precio que incluya costos de servicios que pueden no necesitar, y que se prefieren ahorrar", indicó la aerolínea en un comunicado.

Volaris expuso que también ofrece tarifas que permiten bajar sustancialmente los precios de los boletos para todos aquellos pasajeros que no necesitan el equipaje de mano y valoran la posibilidad de ahorrar en sus traslados.

"Todas nuestras tarifas están debidamente registradas para su comercialización ante la Agencia Federal de Aviación Civil, por lo que, contrario a la interpretación de la Profeco, Volaris no incumple de ninguna forma con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil", aseguró la aerolínea.

Asimismo, comentó que estas tarifas más económicas, también conocidas como "tarifas limpias", son la base del modelo de negocios de las aerolíneas de ultra bajo costo, mismas que han hecho posible el acceso al transporte aéreo de millones de pasajeros alrededor del mundo.

"Sólo los pasajeros que llevan equipaje pagan aparte por él, y esa opción de elegir libera a todos los demás de la necesidad de pagar una tarifa promedio uniforme pero más alta, que incluya servicios a los que muchos pasajeros prefieren renunciar", explicó.