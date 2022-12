Votación consolida a “Va por México”

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el rechazo de la reforma constitucional en materia electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, se consolidó la alianza Va por México en la Cámara de Diputados, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, ya que al “cantarse” la votación que determinó que Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada para aprobarla, se escuchó el grito de los legisladores “Va por México”, “Va por México”.

El bloque opositor votó en contra y alcanzó 225 votos, contra 269 a favor de las bancadas de Morena, el PVEM y el PT, que no fueron suficientes para aprobarla, ya que necesitaban 333 sufragios para hacer modificaciones a la Constitución.

Los legisladores que están en contra de suprimir al INE festejaron el resultado levantando el brazo, y al grito de “El INE no se toca, el INE no se toca”, y “No pasará, no pasará”.

Mientras que los diputados morenistas les contestaron con el cántico “Esos son, esos son, los que traicionan a la Nación”. Al final se levantó la sesión, y se convocó a los legisladores para que se mantuvieran en el salón de sesiones para realizar una sesión vespertina, en la que se preveía discutir el plan B del presidente López Obrador, que plantea modificar leyes secundarias.