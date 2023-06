Voto electrónico, en EU y Canadá

MIAMI, EU.- “Tenemos que ir, llueva, truene o relampaguee”. Norma Martínez, originaria del Estado de México y una de las primeras en votar en Montreal, Canadá, fue una de las mexicanas que este domingo “estrenó” el Sistema de Voto Electrónico por Internet (Sivei) que ha servido como una muestra de lo que sucederá en las presidenciales de 2024.

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió los módulos receptores de votación en las cuatro sedes asignadas –los consulados de Los Ángeles, California; Dalla, Texas; Chicago, Illinois y Montreal, en Canadá- para que por primera vez en la historia de México los connacionales en el exterior pudieran votar presencialmente a través del Sivei.

“Desde que tramité mi INE en el consulado de Toronto, ahí me dieron información, de que podíamos venir a votar; pero no me imaginé que fuera a ser en Montreal”, contó Martínez, quien viajó seis horas en automóvil con tal de ejercer su derecho, a la consejera electoral Dania Ravel.

A pesar de los 540 kilómetros de distancia, Norma le dijo a su hijo: “Tenemos que ir; truene, llueva o relampaguee”. Martínez se mostró muy contenta de haber votado y se expresó así del sistema electrónico puesto en marcha por el INE: “Es muy fácil, hay que seguir las instrucciones”.