Vuelos en Teotihuacán están en la mira

Por El Universal

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Vuelos en Teotihuacán están en la mira

Ciudad de México.- El vuelo en globo aerostático es uno de los mayores atractivos de la zona arqueológica de Teotihuacán y lo utilizan hasta 2 mil turistas en un día en temporada alta; sin embargo, existen acusaciones de presuntos actos de corrupción para obtener licencias de pilotos y la falta de mantenimiento de las aeronaves que, incluso, pondría en riesgo la Categoría 1 en seguridad aérea para México, según una denuncia presentada ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Adicionalmente, en la zona no existe una comandancia de vigilancia de la autoridad aérea, para regular los vuelos de acuerdo con las condiciones climatológicas o físicas de las aeronaves.

El pasado 15 de diciembre, Juana María Amador Amador, permisionaria de servicios aéreos especializados en la modalidad de vuelos panorámicos de la empresa Al Sol Globos, presentó una denuncia ante la AFAC, dirigida a su director general, Emilio Avendaño García.

En el documento solicita que se verifiquen los procesos de fabricación y mantenimiento de los globos aerostáticos, y revisar los accidentes en los que se han visto involucrados en Teotihuacán.

En la denuncia se señala a las empresas Globos Tours Osorio y Magic Ballons de realizar modificaciones en el diseño estructural del envolvente (la gran bolsa de tela sintética que almacena el aire caliente) de dos globos "sin contar previamente con una validación o autorización formal de la autoridad aeronáutica".

