Vuelve municipio de Quintana Roo a cuarentena ante repunte de casos

El Gobierno de Quintana Roo determinó que el municipio de Othón P. Blanco, en el sur de la entidad, volverá al confinamiento, debido al repunte de casos de coronavirus (Covid-19), que ubican a Chetumal, capital del estado, en situación "crítica", con una velocidad de contagios que ha rebasado al municipio de Solidaridad y, de mantener su tendencia, podría alcanzar a Cancún, con el mayor índice de casos acumulados.

El secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, informó que Othón P. Blanco fue declarado en cuarentena hoy, a partir de las 23:00 horas, lo que significa que retomarán las restricciones a la movilidad -como el cierre de vialidades y vigilancia en accesos a la ciudad capital- y el confinamiento social.

"A partir de hoy retomaremos las acciones de no movilidad y confinamiento social en el municipio de Othón P. Blanco (...) La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo implementará cierre de vialidades con el objetivo de que la población que esté haciendo caso omiso a las medidas de prevención, lo hagan y se queden en sus casas", indicó en sus redes sociales.

El funcionario añadió que los puntos de entrada al municipio serán perfectamente evaluados y advirtió que, aquellas personas que no cumplan con los mecanismos sanitarios "serán devueltos a los municipios de donde venían".

El anuncio hecho por Capella Ibarra contradice lo informado, la mañana de hoy, por Carlos Orvañanos Rea, recientemente nombrado como titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del estado, en sustitución de Haydé Serrano Soto.

Orvañanos, quien también lleva la vocería de la estrategia de reactivación económica de la entidad, aseguró que no se tenía contemplado que algún municipio regresara a confinamiento y, para evitarlo, dijo que se había determinado que se repondrían restricciones a la movilidad para evitar que el Semáforo Epidemiológico Regional volviese a marcar en rojo.

El funcionario atribuyó las declaraciones hechas por el jefe policiaco a una probable "confusión" conceptual con el término. Sin embargo, Capella, horas después, no sólo sostuvo que Othón P. Blanco regresaría al confinamiento, sino que anunció su declaratoria en cuarentena.

Además de las restricciones de movilidad, Orvañanos reconoció que, debido al fracaso de las campañas hasta ahora lanzadas para concientizar a la gente, se decidió lanzar una nueva campaña masiva para que la población no baje la guardia y extreme las medidas de higiene, distanciamiento social, uso obligatorio de cubre bocas y el "quédate en casa" cuando no haya razones esenciales para salir a las calles.

Adelantó que, en esta semana, habrá anuncios sobre una fuerte inversión para crecer la infraestructura hospitalaria, así como su capacidad en espacios y número de camas, además de que se llegará a la entrega de un millón de paquetes alimentarios repartidos a la población durante el confinamiento de abril y mayo.

El funcionario expresó que los indicadores de riesgo de contagio son de 1.7 en la zona norte y de 4.9 en la zona sur, lo que implica que una persona puede contagiar a otra en el norte y una persona, a otras siete, en el sur.

Los municipios que se observan con mayor preocupación son Othón P. Blanco, cuya cabecera, Chetumal, se situó en "estado crítico"; Cozumel e Isla Mujeres, que registra un repunte de casos desde hace varios días.

Por separado, la Secretaría Estatal de Salud (SESA) informó que Quintana Roo registra cuatro mil 246 casos positivos de coronavirus, con 629 defunciones.

Cancún contabiliza 2 mil 396 pacientes confirmados y 476 defunciones (mas de la mitad de casos totales); Othón P Blanco tiene ahora 850 pacientes positivos y 44 decesos.

Debajo de ellos está Solidaridad, que cuenta con 613 casos y 67 fallecimientos; Cozumel, suma 11 casos y 17 defunciones.

La ocupación hospitalaria en Cancún, es del 30 por ciento; en Othon P. Blanco, de 59 por ciento, lo que implica su probable colapso a corto plazo, de no controlarse el número de contagios.

Solidaridad tiene un 29 por ciento; y el caso más alto en ese rubro es el de Bacalar, con 67 por ciento de ocupación hospitalaria, con apenas 28 casos positivos y ninguna defunción.