Vuelven niños a los salones

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de un año, poco más de 80 mil niños de mil 113 escuelas, de las cuales 716 son privadas y el resto públicas, regresaron a clases de manera voluntaria este lunes.

Los más pequeños eran los más felices, no podían ocultar su sonrisa por convivir con sus amigos, a quienes sólo conocían a través de una pantalla de una computadora. Los de primer año de preescolar desbordaban felicidad, pues era su primer día de clases.

La contraparte eran los padres, pues, aunque angustiados y con miedo, autorizaron que sus hijos acudieran a los salones, el motivo principal: hay que trabajar y no tenían con quién dejarlos.

"Sí me preocupa que mi nieto se pueda contagiar y me lo pase a mí, ya estoy grande y vengo saliendo del cáncer, no sé si aguante el virus, pero ni modo, no hay de otra que regresar a la normalidad", indicó una mujer cuya nieta cursa el segundo grado de preescolar, en Tlalpan.

Las maestras se dijeron listas, pues desinfectaron los salones, los baños y los bancos, al tiempo que consultaron a los padres. Quienes no accedieron seguirán tomando clases de manera virtual.

No será un regreso normal, pues en esta ocasión no hay recreos ni convivencia. El tiempo de esparcimiento que les darán será ocupado para enseñarles a desinfectarse, usar cubrebocas y las medidas de higiene.

"Tenemos todo listo para este regreso. Hay mucha inquietud de algunos padres y de los niños, pero ellos son los más contentos porque tenían ya mucho tiempo sin salir de casa, sin convivir.

"Hay una estructura y un programa; no los vamos a meter de inmediato a clase, la idea no es saturarlos ni encerrarlos en el salón, es gradual y poco a poco se tienen que acostumbrar", detalló la profesora Ana Luz.

"Lo conocía, pero no sabía quién era". Para Alicia, este regreso a clase fue especial. Luego de la pandemia tomó clases en línea, por lo que a sus amigos no los conocía, lo que, afirmó, le generaba ansiedad, porque no tenía la oportunidad de platicar con ellos.

"Me cambiaron de escuela para este año y fue cuando dejamos de ir a la escuela, no conozco a mis compañeros, los veo en la clase pero yo a ellos no los conozco", platicó la menor, quien sin uniforme acudió a la escuela Héroes de Chapultepec, colegio particular en la colonia Cantera, Puente de Piedra.

De momento y durante el primer día de clases, las autoridades educativas y el Gobierno reportaron saldo blanco.