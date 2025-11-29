Xóchitl Gálvez enfrenta demanda por daño moral de Carlos Ímaz

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, informó que fue demandada por "daño moral" por Carlos Ímaz, exesposo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, durante la campaña dijo que Carlos Ímaz, al recordar los videoescándalos de 2006, llamándolo "ratero".

En entrevista en la Asamblea Nacional del PAN, indicó que la denuncia llegó a la sede de ese partido y al PRI.

Gálvez explicó que en el tercer debate presidencial refirió que el caso de corrupción de Carlos Ímaz en respuesta de que Sheinbaum le reclamara por contratos de su esposo en el INAI.

"Claudia me reclamó por los contratos de mi marido y yo le dije que los de mi marido eran legales y los de su ex eran dinero robado", recordó.

Comentó que no ha sido notificada formalmente porque "la dirección está mal", pero que PAN y PRI ya recibieron el aviso.

"Para demandar por daño moral hay que tener moral", dijo Gálvez.