Xóchitl Gálvez exige parar obras de Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- La senadora Xóchitl Gálvez denunció que pese a las irregularidades documentadas, el gobierno federal se niega a recapacitar y modificar el trazo del Tren Maya para que se produzca el menor impacto posible en los lugares por donde se pretende que pase, principalmente en el Tramo 5, que puede provocar graves daños al hábitat de la zona.

La legisladora panista aseguró que reportajes como el publicado este jueves por EL UNIVERSAL ayudan a visibilizar y dimensionar el problema, por lo que exigió al Gobierno de la República que reconsidere el proyecto, haga las modificaciones que tenga que hacer y, sobre todo, realice los estudios que le obliga la ley para no causar daños irreversibles al ecosistema.

"Lo que yo he dicho es que no estamos en contra del Tren Maya, que el presidente no se confunda. De lo que estamos en contra es que se hagan las cosas sin los estudios técnicos correspondientes, que lo primero que se requiere es hacer un estudio geológico y de mecánica de suelo, antes de hablar de poner encima vías con peso excesivo, que en el fondo lo que provocan es el hundimiento o el colapso de muchos cenotes y cuevas que mantienen el sistema de ríos subterráneos, tan importante para el hábitat de la zona", puntualizó.

La senadora advirtió que los especialistas han dejado muy claro que están en riesgo muchas especies de aves, reptiles, felinos como el jaguar y otras especies, por lo que es urgente que el gobierno federal sea receptivo y no insista en un proyecto que desde el punto de vista ambiental es inviable.

"Yo he podido recibir fotografías de jaguares, de pumas, en esas cuevas que son su hábitat natural, hemos visto ya pumas atropellados, ya de por sí por las carreteras construidas, ahora imagínate el ruido que genera este tren en la zona, a las aves, a la fauna, o sea, qué necesidad cuando hoy ya existe un derecho de vía, que si se planea adecuadamente, puede ser la opción, pero el presidente a fuerzas quiere acabarlo en una fecha, y eso le lleva a violar leyes ambientales, a violar procedimientos, pero aquí estamos hablando también de posibles vidas humanas. Imaginaste que se colapse ese tren con personas a bordo, o sea, es una irresponsabilidad absoluta hacer las cosas al vapor", remarcó.

Demandó también que se lleve a cabo una consulta a las comunidades indígenas afectadas, como lo mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Denunció que lejos de eso, lo que se hizo fue pagar un millón de pesos a cada ejidatario, "pero eso no quiere decir que conozcan el proyecto y que tengan los consentimiento previo, libre e informado, tal como lo marca el Convenio 169 de la OIT".

La senadora de Acción Nacional también insistió en que presenten su Manifestación de Impacto Ambiental, "que por cierto ya reconocieron que no la han presentado y eso es una violación a la ley clarísima, y una vez que tengan todo esto se van a dar cuenta que no es factible cruzar por la zona en la que quieren atravesar el tren".

Apuntó que si el gobierno tiene la capacidad de hacer las expropiaciones necesarias, como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo haga en la zona impactada, "pero al parecer al presidente no le importa talar 8 millones y medio de árboles, para que cuando estén construyendo se dé cuenta que ese trazado no es el adecuado porque puede provocar accidentes".