Xóchitl Gálvez y Kenia López cuelgan manta en Senado

El PAN en el Senado presentó un punto de acuerdo en el que solicitó la renuncia de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a quien responsabilizó por la presunta negligencia que derivó en el deceso de 17 pacientes en el Hospital General de Zona Número 5, luego de las fallas en la energía eléctrica por el desbordamiento del Río Tula.

Las senadoras Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán colgaron en el Patio del Federalismo del Senado una manta en color guinda y letras blancas con la leyenda: "Negligencia Criminal en Tula".

Xóchitl Gálvez presentó el punto acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que realice las investigaciones y diligencias pertinentes para deslindar las responsabilidades de los servidores públicos que participaron en la toma de decisiones para prevenir desastres por el desbordamiento del Río Tula en días pasados.

En rueda de prensa, la panista exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, a proceder a la indemnización de los familiares de las 17 personas fallecidas.

"No podemos normalizar los crímenes que se han registrado durante este gobierno y que no haya responsables", dijo Gálvez, quien también señaló que "la incapacidad también es corrupción y también es muerte".

"Es momento de que se deslinden responsabilidades, de que haya justicia para las víctimas, ¡basta de impunidad! Por eso exigimos que se investigue", expresó.

Dijo que lo que se cuestiona es por qué Zoé Robledo no evacuó a las personas, cuando desde el 3 de septiembre se sabía que las presas estaban a tope y que había riesgo de inundación.

"En cualquier país donde exista justicia, este personaje debió habérsele pedido su renuncia de inmediato, para que se investigue y se deslinden los posibles delitos que se pudieron cometer", dijo Xóchitl Gálvez.

Pidió que se realicen de forma inmediata las acciones de rehabilitación de las instalaciones del Hospital General de Zona Número 5 para reactivar la atención médica a la población de la región.

Además, solicitó a los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que realicen investigaciones, diligencias y auditorías sobre la situación y operación de la presa Requena para deslindar responsabilidades de los servidores públicos que participaron en la toma de decisiones para prevenir desastres por el desbordamiento del río Tula, ocurrido entre el 6 y 7 de septiembre pasados.