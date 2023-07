Xóchitl responde burla de AMLO: mejor vender tamales que dar atole con el dedo

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- La aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los señalamientos que ha hecho hacía sus orígenes.

"El machista de Palacio se burla de quienes hemos vendido tamales", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En su conferencia de prensa matutina el presidente fue cuestionado sobre si tenía miedo del crecimiento que ha tenido Xóchitl Gálvez, por lo que respondió: "Cómo, a ver, me subo a una bicicleta o llego en un triciclo; 'tamales, tamales, ricos tamales' y ya. O digo unas groserías. Es que apenas ganó una elección y eso en las Lomas, pero, con todo respeto, México no es las Lomas" expresó el mandatario en "la mañanera".En su gira de promoción política por San Luis Potosí, la aspirante presidencial aseguró que en su infancia sí vendía tamales con su tía Manuela y no tendría problemas en volver a hacerlo."Es una forma honesta de ganarse la vida y mucho mejor que dar atole con el dedo todas las mañanas", condenó la aspirante a suceder al mandatario.