Ya está pasando lo peor de la pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya "está pasando lo peor" en la Ciudad de México, y el Estado de México, y aseguró que esto es porque se aplicaron medidas preventivas y no se registra una saturación hospitalaria por Covid-19.

En su primera conferencia del año, el titular del Ejecutivo federal señaló que entre las medidas aplicadas por el gobierno federal y los gobiernos locales del Valle de México se ampliaron la capacidad hospitalaria y aumentó el número de profesionales de la salud.

"En el caso de la Ciudad, de que se complicó bastante a finales del año, y en estos días, no pasó la saturación en hospitales del 90%, porque se implementó un programa de ampliación de camas, de hospitales, de especialistas, de equipos, y consideramos que ya está pasando lo peor.

"No nos rebasó esta situación que se dio de manera especial de manera en la ciudad de México y en el Estado de México, pero ya vamos saliendo", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario confió en que haya un crecimiento en la economía, y de lo cual, señaló ya hay indicios de esto, a pesar de que se puso semáforo rojo en la capital de la República.

"A pesar de eso, ya hay crecimiento en la economía. Espero que podamos empezar a crecer que se mejore la situación sanitaria en el valle de México, estamos trabajado en eso", aseveró.