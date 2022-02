Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- En el 2012 Andrés Manuel López Obrador pensó en nunca más ser candidato a ningún cargo de elección, pero decidió no hacerlo, mientras que en la actualidad asegura que "ya no puede más" y que cuando termine su sexenio se retirará de la vida pública.

"Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro", aseguró el presidente López Obrador durante el segundo día de recorrido por las oficinas y salas históricas de Palacio Nacional, acompañado por reporteros y youtubers que asisten a sus conferencias matutinas.

En la "Sala Daniel Cabrea y Los Olvidados", el titular del Ejecutivo recordó que hace una década, ?previo a un mitin en el Zócalo capitalino? redactó un texto en donde se despedía para dejar de manifiesto que no lo movía el interés personal por la lucha del poder por el poder.

"Y estuve a punto de decir: voy a seguir, pero no como dirigente, no vuelvo ser candidato a nada".

"¿Guarda la carta?", se le preguntó.

-"No, no creo, fue un borrador y dije van a hacer fiesta (sus adversarios) y todavía puedo hacer algo, no me siento insustituible, pero todavía puedo, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidir seguir adelante, y ya pues conocen la historia reciente, pero sí, ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro".

Con su "fuente", el presidente López Obrador ?sin referirse a las críticas que ha realizado a los medios de comunicación y famosos periodistas?, dejó muy claro: "son mis hermanos y hermanas, aunque me critiquen y yo también", dijo sonriente al despedirse antes de partir al Campo Marte donde conmemoró el Día de la Bandera.