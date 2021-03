Ya no voy a hablar de Félix Salgado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no hablará del caso Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, porque –dijo- todo lo que diga puede ser usado en su contra.

"Ya no quiero hablar de eso, porque cualquier cosa que diga puede producir polémica o puede ser utilizado en mi contra".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que es dueño de su silencio.

"Hay una frase: uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice... En ese caso he dado mi punto de vista, lo suficiente y ya no quiero seguir refiriéndome a eso".

Este viernes Morena dará a conocer los resultados de la encuesta, solicitada por la Comisión Nacional de Encuestas, en Guerrero para conocer quién de los aspirantes es el mejor posicionado; desde el pasado miércoles –de manera extraoficial- se conoció que el ganador del sondeo fue el senador con licencia, Salgado Macedonio, acusado de violación en esa entidad.