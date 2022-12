Ya saben las reglas: Obrador a “corcholatas”

Ciudad de México.- Al reiterar que en Morena hay muchos hombres y mujeres que pueden sucederlo en 2024, el Presidente Andrés M. López Obrador advirtió a las llamadas “corcholatas” de que deben de respetar los resultados de la encuesta porque él apoyará a quien la gane porque “ya no hay pedazos”.

“Aquí tengo dos hermanos, mi hermano Marcelo, mi hermano Adán; y mi hermana Claudia. Y de una vez, eh, de una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas. Ya no hay dedazo. Eso se acabó. Eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva, esto es la transformación, la Cuarta Transformación”, dijo durante la reunión con diputados y senadores de Morena en Palacio Nacional.

“Ya saben cómo se va a elegir y yo voy a apoyar a quien gane la encuesta. No me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde. Yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos, pero sí cuando se dé a conocer quién gana la encuesta, voy a estar con el que gane la encuesta, sea quien sea”, agregó el mandatario en el evento al que también asistieron Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

En el evento, el Ejecutivo federal reconoció la tarde de este martes la lealtad de las y los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, a la vez que reprendió “la traición”.

“Este es un acto de reconocimiento a ustedes. Es un acto que implica cómo mujeres, hombres como ustedes, legisladores, hacen realidad, hacen valer una palabra, un término, un concepto que es fundamental: la lealtad. Pero aclaro que no me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, a los políticos. La lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo. Esa es la lealtad: la lealtad al proyecto de transformación”, dijo.