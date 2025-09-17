Ya son 20 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa , aumentó a 20 personas.

En la lista de personas finalizadas, las autoridades agregaron el nombre de Eduardo Romero Armas de 30 años , quien estaba internado en el Hospital "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", conocido como Magdalena de las Salinas.

Al corte de las 10:00 de la mañana de este miércoles 17 de septiembre , se reportó que 31 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital y 33 han sido dadas de alta.

Este martes se confirma la muerte de Fernando Soto Munguía , de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre; así como Oswaldo Gutiérrez Espinoza , de 30 años ; Gilberto Arón, de 47 años, quien estaba internado en el Hospital de Fray "Dr. Victorio de la Fuente Narváez"; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, quien estaba en el ISSSTE Zaragoza; y Omar Alejandro García Escorsa de 28 años, quien estaba en el Hospital General Regional 197 Texcoco.

Entre las personas que fallecieron en la tragedia también se encuentra a la señora Alicia Matías Teodoro , de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre, luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo , tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión .