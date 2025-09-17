Descartan impacto económico por fin de alianza Delta-Aeroméxico

Después de darse a conocer que Estados Unidos puso fin a la alianza Delta-Aeroméxico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contestó al Departamento de Transporte estadounidense y descartó un impacto económico.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que pese a esta decisión, Aeroméxico sigue siendo una aerolínea competitiva.

"No sabemos por qué es esta decisión [...] También estamos viendo cuál es la razón por la cual toman esta decisión. De todas maneras sigue siendo competitivo Aeroméxico, que es de las líneas aéreas que tienen la mayor parte de su capital fuera, pero tienen, digamos, los directivos son mexicanos y las otras líneas aéreas mexicanas que son competitivas también", dijo.

Nota relacionada:

Anuncian Aeroméxico y Delta nueva ruta entre SLP-Atlanta

https://pulsoslp.com.mx/valores/aeromexico---delta-abren-dos-nuevas-rutas-entre-mexico-y-eu/1892658

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No creemos que tengan gran impacto económico", aseveró al mencionar que se enviará un escrito al Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Negó además que el haber enviado los vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) haya afectado la aviación estadounidense: "Eso no es cierto, tan es así que todas las empresas estadounidenses que están en AIFA están muy contentas, incluso tenemos cartas de las empresas estadounidenses de carga que están muy contentos de que se haya pasado al AIFA".

"Es más rápido, hay más seguridad, en fin, varios temas. Aquellas empresas que pudieran tener algún problema en el AIFA, también se habló con ellos de qué problemas pudieran tener para podérselos facilitar. Y fue una decisión de protección civil porque había mucha saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ya existía el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

"Entonces no fue una decisión arbitraria, fue una decisión relacionada con protección civil", comentó.