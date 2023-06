Yeidckol llegó tarde a la convocatoria, señala Fernández Noroña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- El diputado Gerardo Fernández Noroña señaló que la diputada Yeidckol Polevnsky anunció tarde su decisión de participar en la elección del candidato Juntos Haremos Historia, y que seguramente ya no podrá inscribirse.

"Yeidckol está en su derecho, pero ciertamente llega tarde yo ayer se lo comenté. Y le dije: no va a abrirse la puerta. Fue muy claro el documento que por aclamación aprobó el Consejo Nacional de Morena; cuatro nombres. Fue muy claro de que no habría más nombres porque se prestaba, no es el caso, pero se prestaba a que se hiciera chacota con el proceso, se utilizará oportunistamente. Y creo que Yeidckol tardó demasiado en tomar esa decisión", comentó.

Refirió que no depende de los dirigentes, ni de los aspirantes que participarán, sino que así lo marca la convocatoria aprobada por el Consejo Nacional de Morena, el domingo pasado.

"Yo no tendría problema en la apertura, pero sí creo que llegó tarde. No depende de la voluntad ni siquiera de Mario Delgado o de Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, sino que es un acuerdo de este órgano", dijo.

Añadió que ni el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrán detener el proceso que inició Morena para elegir al abanderado presidencial.

"Mi impresión es que la autoridad electoral no podrá detener lo que estamos haciendo. Nosotros no los consideramos actos anticipados", aseveró.

Señaló que no hay piso parejo en el proceso, porque los otros aspirantes han tenido el apoyo de gobernadores y funcionarios desde meses atrás.

"Ese piso parejo no existe, y ahora sin mi ingreso, pues menos existe el piso parejo. Tarde entra el planteamiento de que no se metan los gobernadores, los secretarios de Estado, tarde porque se metieron hasta las orejas", abundó.

Por otra parte, afirmó que su campaña será muy diferente a la de sus contrincantes, que incluirá recorridos por el país, pero sin los recursos que ellos han utilizado.

"Va a hacer una campaña absolutamente diferente. Recorrido por todo el país, pero absolutamente diferente, nadie, que yo sepa, ha hecho una campaña así. Y puede que hasta con un poco de suerte sea autofinanciable", dijo.

Finalmente, afirmó que si gana la candidatura presidencial, "la oposición tendría diálogo como con nadie. Qué les haga caso ya es otra cosa, pero diálogo habría".