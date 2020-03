Yeidckol Polevnsky refuta críticas de Muñoz Ledo a morenistas "lambiscones"

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, refutó las críticas del diputado Porfirio Muñoz Ledo a sus compañeros de bancada, a los que llamó "lambiscones" por aprobar sólo iniciativas presidenciales; quien llegó con las siglas morenistas no puede hacer lo que se le "dé la gana", advirtió.

"Yo no creo que sean lambiscones porque tenemos una plataforma electoral con la que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y debieron haberla leído y actuar en consecuencia", atajó.

Nuestro objetivo "era aprobar las iniciativas del presidente, era nuestro plan desde el principio. Nosotros no engañamos a nadie. Nosotros teníamos una plataforma que todos podían leer y que todos tenían que trabajar en consecuencia. No es que tú llegas y haz lo que se te dé la gana. Este es un partido y tiene sus principios", sostuvo la dirigente.

Mostró su desacuerdo con que "gente que ha llegado bajo el nombre de Morena de repente empiece a hablar mal de sus compañeros".

Hay libertad para presentar propuestas, "pero no pueden esperar llegar a Morena y luego hacer lo que se les ocurra, no es partido de ocurrencias", recalcó.

Reconoció que no son intocables las propuestas del presidente y "hay muchísimas" que se han modificado.

En tanto, Ramírez Cuéllar no quiso referirse a los señalamientos de Muñoz Ledo, "de eso no quiero hablar... no estuve en eso, pero hubo una reforma constitucional que estuvo súper buena, la del 4º constitucional".