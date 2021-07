"Yo solo respondo por mi hijo Jesús Ernesto", reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él solo responde por su hijo menor, Jesús Ernesto, pero no por el resto de sus familiares y señaló que estos tienen que asumir las responsabilidades de sus actos.

La declaración la hizo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Villahermosa, luego que el pasado jueves el Carlos Loret de Mola difundió un video en Latinus en el que se observa a Martín Jesús López Obrador, hermano del Presidente, recibir 150 mil pesos en efectivo por parte de David León, exoperador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en el marco del proceso electoral del 2015.

"Desde el principio, desde que tomé posesión en la Cámara (de Diputados), hablé de mis familiares; solo me hacía cargo de Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad, pero del resto no. Que cada quien se haga cargo de sus asuntos y asuma sus responsabilidades. Nosotros no vamos a fallar en nada", declaró López Obrador.

El pasado viernes, tras exhibirse el video, el presidente López Obrador aseguró que la difusión del video de su hermano se trataba de un ataque de sus "adversarios", pero aclaró que tiene la conciencia tranquila porque la intención es perjudicarlo por medio de una campaña negra de la cual siempre ha salido bien librado.

Al ser cuestionado sobre el video que dio a conocer Loret de Mola, López Obrador dijo que es un asunto personal y lo están convirtiendo en un tema político.

"Según la información de este video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata para hacer ver que es dinero para campaña, para mí, cosa que no es cierto", expresó.

En su mañanera, el presidente López Obrador aseguró que si hay algún delito se tiene que investigar porque su gobierno no encubre a nadie, aunque se trate de uno de sus familiares.

"Si hay un delito de mi hermano o quien sea yo no encubro a nadie, sí existen pruebas de un delito hay que denunciarlo, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad", señaló.

"Cómo ya existía el video anterior de otro hermano (Pío López Obrador) la Fiscalía o el Tribunal Electoral puede resolver, pero tengo la conciencia tranquila y conozco muy bien esto es por la reacción de lo que estamos haciendo", indicó.