Yucatán reporta dos muertes por ola de calor

MÉRIDA, Yuc., junio 19 (EL UNIVERSAL).- Dos personas fallecidas han dejado las temperaturas superiores a los 42 grados centígrados que está azotando a Yucatán, y hay 19 casos de enfermos a causa del "golpe de calor".

Continúa incrementándose el récord de días consecutivos con termómetros sobre los 40 y 42 grados centígrados.

Un hecho relacionado con este fenómeno dejó consternados a los asistentes a un partido de beisbol en el campo de la termoeléctrica del puerto de Progreso.

Mientras se llevaban a cabo las acciones del juego, el pitcher de la Selección Argáez, Javier "N", fue víctima de un "golpe de calor", debido al intenso sol que se presentó el domingo pasado lo que le provocó un infarto.

Hay que mencionar que el pasado sábado se dio el primero de estos casos. La víctima fue un panadero que murió mientras ofrecía sus productos en las calles del municipio de Tekax, ubicado al sur del estado.

Yucatán vislumbra superar todos los récords de calor para un mes de junio, pues se ha establecido una nueva marca de 7 días seguidos con temperaturas iguales o mayores a 42 grados centígrados, superando por dos a la de los 5 días seguidos que estaba implantada desde junio del año de 1998.

Continúa sin romperse el récord de la temperatura más alta para un mes de junio que es de 42.4 grados celsius, lo cual podría ocurrir en los próximos tres días.

Mientras tanto, Yucatán sigue inmerso entre los principales estados afectados por la tercera ola de calor que asedia al país, provocando temperaturas por arriba de los 42 grados y en otros estados del norte y también del sureste como Campeche, Veracruz y Tabasco.

Y es que la sensación térmica continua "sancochando" a los yucatecos, siendo su principal enemigo, con valores que rebasan los 50 grados de sensación térmica.

Fuerte sequía golpea a pequeños ganaderos de Yucatán

No obstante los efectos que ha causado el intenso calor y la falta de lluvias en Yucatán, los pequeños ganaderos locales señalan que las autoridades federales no les han entregado apoyo alguno para enfrentar las condiciones climáticas que son totalmente adversas para ellos.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Yucatán (UGRY), Roger Díaz Mendoza, aseguró que el Gobierno Federal considera que no es importante ayudar a los pequeños ganaderos.

"Aunque manejamos pocas cabezas de ganado somos importantes para la economía yucateca; por ello, necesitamos el respaldo del Gobierno Federal, sobre todo en estos momentos en que las lluvias son erráticas y aisladas y las temperaturas extremas", afirmó.

Admitió que la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del Estado es la única que ha dado apoyos a los pequeños y grandes ganaderos durante los meses de esta intensa sequía, "la cual se ha prolongado más allá de lo normal".

"El Gobierno Federal prácticamente nos tienen marginados y nos niega de apoyos a los socios de la agrupación, los cuales estamos atravesando por dificultades por la sequía", aseguró.

Díaz Mendoza comentó esperan que en los próximos días aminore esta temporada de calor y se reanuden las lluvias para beneficio de los pequeños y grandes ganaderos. La Unión Ganadera Regional de Yucatán (UGRY) cuenta con 2 mil socios que manejan 190 mil cabezas de ganado, en sus pequeños ranchos.