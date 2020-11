Zacatecas propone multar a quien no use cubrebocas

El gobernador Alejandro Tello Cristerna entregó este martes una iniciativa de ley a la Legislatura de Zacatecas que autorizaría aplicar sanciones a quienes no usen el cubrebocas con multas económicas por hasta dos mil 172 pesos, así como clausuras temporales o definitivas de los lugares que incumplan con las medidas y también se proponen arrestos hasta por 36 horas.

El mandatario explicó que dicha iniciativa surgió hasta ahora, primero para tener un marco legal, debido a que en los nueve meses que van de pandemia, se había optado la aplicación de una serie de medidas meramente preventivas y conminando a la población a seguir las directrices marcadas por las autoridades de salud, sin embargo, dijo que la sociedad reclama acciones más contundentes, por ende, consideró necesario "tomar medidas drásticas y responsables", porque contrariamente a lo que se esperaba de que la entidad fuera decreciendo la curva de contagio, va en aumento el número de casos y defunciones, además de notar a una parte de la sociedad relajada.

Agregó: "Hemos buscado todas las alternativas legales, siempre en el marco de la ley; ha sido una pandemia muy larga, complicada y dolorosa, en donde estamos cerca ya de 1 mil 300 fallecimientos, más de 13 mil contagios, traemos índice de mortandad, un poco debajo de la media nacional de 9.3", agregó.

Incluso pidió al diputado Pedro Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Legislatura local, quien le recibió la iniciativa, que ojalá los diputados pudieran dispensar el trámite de dictaminación y el documento pase directamente al pleno para su discusión y votación, además de referir que ha visto que "estados vecinos están colapsados" por los contagios. Sin embargo, en la sesión de este día, no se logró el consenso y por mayoría de votos la iniciativa se envió a comisiones para su análisis y dictaminación.

En la conferencia virtual que el gobernador realiza cada semana para informar la situación del Covid-19 en la entidad, también dio a conocer la iniciativa, tras justificar que ya era una exigencia de la ciudadanía que constantemente le cuestionaba por qué no se aplican sanciones a quienes incumplen con las medidas sanitarias y uso de cubrebocas, por eso, dijo que confía que en próximos días sea aprobada para aplicarla a la brevedad.

Las autoridades de salud informaron que de los 58 municipios que son en total, cinco municipios concentran el 80% de los casos activos: Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete y Jerez, así como otro 10% se registran en 11 municipios, por ello, se considera urgente poner atención y nuevas medidas para contener los contagios.

En esta conferencia se explicó que la iniciativa plantea que se le otorguen facultades a las autoridades municipales y estatales para la verificación de estas disposiciones, para que no sólo recaigan en las autoridades sanitarias, sino un agente de las diferentes corporaciones policiales o cualquier autoridad acreditada por los servicios de salud.

De acuerdo a la iniciativa que se analiza en el Poder Legislativo, se propone que los espacios donde será obligatorio el uso de cubrebocas será en comercios, industria, transporte público, centros laborales públicos y privados, lugares de culto religioso, así como en establecimientos donde se manipulen o elaboren alimentos.

Las multas van desde 1 hasta 25 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, equivalente a dos mil 172 pesos, y en el caso de reincidencia se podrá duplicar el monto de la multa que corresponda. Mientras que se sancionará con arresto hasta por 36 horas a las personas que interfieran o se opongan al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria o que en rebeldía se niegue a cumplir con los requerimientos y disposiciones, provocando con ello un peligro a la salud de las personas.