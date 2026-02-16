logo pulso
Zacatecas refuerza seguridad

Autoridades intensifican los operativos policiacos tras las detención de "El Braca"

Por El Universal

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Zacatecas refuerza seguridad

Zacatecas, Zac.- Tras la reciente detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG en el sur de Zacatecas, las autoridades estatales intensificaron los operativos en varias zonas de la entidad e informaron de la detención de nueve personas que estarían relacionadas con la colocación de mantas en varios municipios.

Las mantas con mensajes del crimen organizado han aparecido desde el pasado viernes.

En un comunicado, la Fiscalía General de Zacatecas informó que en dos acciones diferentes se detuvieron en flagrancia a personas de Durango, Guerrero, Aguascalientes y Zacatecas por probables delitos de portación de arma de fuego, narcomenudeo, posesión de artefactos conocidos como ponchallantas, así como como por portar o colocar mantas alusivas a la delincuencia, conducta que contribuye a la apología del delito.

La madrugada de este domingo, en el municipio de Ojocaliente, policías estatales detuvieron a Jeysson René "N" y Francisco Javier "N", sujetos originarios de Aguascalientes.

A su vez, se les incautaron diversos ponchallantas, narcótico, un arma de fuego larga, cargadores abastecidos de cartuchos útiles y un vehículo con placas de circulación de Aguascalientes.

El sábado en la comunidad de El Chique, en el municipio de Tabasco, donde fueron detenidos Gustavo Edain "N", originario de Guerrero; José Espiridion "N", de Durango; Juan Carlos "N", de Aguascalientes, y José Rolando "N", de Huanusco, Zacatecas.

A ellos les aseguraron dos mantas, un arma de fuego corta, un explosivo improvisado, diversos cargadores y cartuchos útiles, ponchallantas, diverso narcótico y dos vehículos.

Asimismo, el  pasado viernes se detuvo a tres personas que también son investigadas por su probable participación en la colocación de dos mantas en el municipio de Guadalupe.

Estas detenciones también fueron confirmadas por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno, quien señala que dichos operativos fueron desplegados en la zona sur del estado, particularmente en Villanueva.

En este municipio y en Tabasco, el pasado jueves se realizó un fuerte operativo por la captura de El Braca.

