Zedillo: habrá tiranía en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma judicial, publicada este domingo en el Diario Oficial de la Federación, fue el origen de una confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el exprimer mandatario priista Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), quien asegura que dicha reforma es la base para la instauración de una tiranía.

Este martes, el Ejecutivo y el expresidente se lanzaron críticas y acusaciones por la reforma al Poder Judicial que, entre otras cosas, permitirá la elección de magistrados, ministros y jueces por voto popular.

En su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que “son de risa” las declaraciones vertidas por el expresidente, quien en la actualidad es director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale y además participa en la junta directiva de Diálogo Interamericano y Citigroup.

“Vienen, traen a Zedillo a decir de que ya es una dictadura México, y es de risa. Es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso a lo mejor podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría, pero no, no, actúa en ese sentido de manera responsable”, dijo López Obrador.

El presidente agregó que “esos son los que representan a la oposición. Tienen todo su derecho, ¿no?, de manifestarse porque vivimos, ahora sí, en una auténtica democracia. No es dictablanda y tampoco es oligarquía, como era antes: el gobierno de una minoría con fachada de democracia; ahora es una democracia auténtica”.

López Obrador mostró en pantalla un mensaje difundido en X por uno de los periodistas defensores de este sexenio en el que se citan los presuntos fallos en el gobierno de Zedillo Ponce de León: “¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién reprimió en Acteal? Zedillo ¿Quién expulsó ministros? Zedillo. ¿Quién hizo el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro)? Zedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Zedillo”.