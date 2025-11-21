Zelenskyy y Putin analizan el plan de paz para Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania se encuentra en un punto crucial en su lucha de cuatro años para derrotar la invasión de Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en un discurso a la nación el viernes, mientras los ucranianos enfrentan una elección entre defender sus derechos soberanos o perder el apoyo estadounidense mientras los líderes negocian una propuesta de paz de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin acogió con cautela la propuesta afirmando que "podría formar la base de un acuerdo de paz definitivo".

Putin calificó el plan como "una nueva versión" y "un plan modernizado" y dijo que Moscú lo ha recibido. "Creo que también podría servir de base para un acuerdo de paz final", señaló.

"Pero este texto no se ha discutido con nosotros de forma sustantiva, y puedo imaginar por qué", añadió Putin. "La administración estadounidense hasta ahora no ha logrado obtener el consentimiento de la parte ucraniana. Ucrania está en contra. Aparentemente, Ucrania y sus aliados europeos siguen bajo ilusiones y el sueño de infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla".

El plan de Estados Unidos contiene muchas de las demandas de larga data de Putin, pero ofrece garantías de seguridad limitadas a Kiev. Prevé que Ucrania entregue territorio a Rusia, algo que Zelenskyy ha descartado repetidamente, reduce el tamaño de su Ejército e impide su ansiado camino hacia la membresía en la OTAN.

Zelenskyy se comprometió a mantener discusiones constructivas con Washington en lo que llamó "verdaderamente uno de los momentos más difíciles de nuestra historia". El líder ucraniano dijo que habló durante casi una hora el viernes con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll, sobre la propuesta de paz.

En una entrevista de radio el viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que quiere una respuesta de Zelenskyy sobre su plan de 28 puntos para el jueves, aunque señaló que era posible una extensión para finalizar los términos.

"He tenido muchas fechas límite, pero si las cosas están funcionando bien, tiendes a extender las fechas límite", dijo Trump en una entrevista en el programa de Brian Kilmeade en Fox News Radio. "Pero pensamos que el jueves es el momento adecuado".

Aunque Zelenskyy se ha ofrecido a negociar con Estados Unidos y Rusia, reconoció que Ucrania puede no obtener todo lo que desea y tiene que enfrentar la posibilidad de perder el apoyo estadounidense si toma una posición.

"Actualmente, la presión sobre Ucrania es una de las más duras", dijo Zelenskyy en un discurso grabado. "Ucrania puede ahora enfrentar una elección muy difícil, ya sea perder su dignidad o el riesgo de perder un socio clave".

"Trabajaremos tranquilamente con Estados Unidos y todos los socios", agregó, pero insistió en un trato justo.

Instó a los ucranianos a "dejar de pelear" entre ellos, en una posible referencia a un gran escándalo de corrupción que ha traído fuertes críticas al gobierno, y dijo que las conversaciones de paz la próxima semana "serán muy difíciles".

Europa dice que mantendrá su apoyo a Ucrania

Previamente, Zelenskyy habló por teléfono con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, quienes le garantizaron su apoyo continuo, mientras los funcionarios europeos se apresuraban a responder a las propuestas de Washington que aparentemente los tomaron por sorpresa.

Cautelosos de antagonizar con Trump, las respuestas europeas y ucranianas fueron cuidadosamente redactadas y elogiaron puntualmente los esfuerzos de paz estadounidenses.

El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer aseguraron a Zelenskyy su "apoyo inalterado y completo en el camino hacia una paz duradera y justa", dijo la oficina de Merz.

Los cuatro líderes elogiaron los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra. "En particular, dieron la bienvenida al compromiso con la soberanía de Ucrania y la disposición a otorgar a Ucrania sólidas garantías de seguridad", agregó el comunicado.

La línea de contacto debe ser el punto de partida para un acuerdo, dijeron, y "las fuerzas armadas ucranianas deben permanecer en posición de defender la soberanía de Ucrania de manera efectiva".

Starmer dijo que el derecho de Ucrania a "determinar su futuro bajo su soberanía es un principio fundamental".

Los países europeos ven su propio futuro en juego en la lucha de Ucrania contra la invasión rusa y han insistido en ser consultados en los esfuerzos de paz.

"La guerra de Rusia contra Ucrania es una amenaza existencial para Europa. Todos queremos que esta guerra termine. Pero cómo termina importa", dijo la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, en Bruselas. "Rusia no tiene ningún derecho legal a ninguna concesión del país que invadió. En última instancia, los términos de cualquier acuerdo son para que Ucrania decida".

En la entrevista de radio, Trump rechazó la noción de que el acuerdo, que ofrece abundantes concesiones a Rusia, alentaría a Putin a llevar a cabo más acciones malignas contra sus vecinos europeos.

"Él no está pensando en más guerra", aseguró Trump sobre Putin. "Está pensando en castigo. Digan lo que quieran. Quiero decir, se suponía que esta era una guerra de un día que ha durado cuatro años".

Un funcionario del gobierno europeo dijo que los planes de Estados Unidos no fueron presentados oficialmente a los partidarios europeos de Ucrania.

Muchas de las propuestas son "bastante preocupantes", agregó el funcionario, agregando que un mal acuerdo para Ucrania también sería una amenaza para la seguridad europea en general.

El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato ya que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el plan.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, comentó que "la Unión Europea no ha sido comunicada (sobre) ningún plan de manera oficial".

Ucrania examina las propuestas

Los funcionarios ucranianos dijeron que estaban evaluando las propuestas de Estados Unidos, y Zelenskyy dijo que esperaba hablar con Trump al respecto en los próximos días.

Un equipo de Estados Unidos comenzó a elaborar el plan poco después de que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, conversó con Rustem Umerov, un asesor de Zelenskyy, según un alto funcionario de la administración Trump que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario agregó que Umerov estuvo de acuerdo con la mayor parte del plan, después de hacer varias modificaciones, y luego se lo presentó a Zelenskyy.

Sin embargo, negó Umerov el viernes esa versión de los hechos. Dijo que solo organizó reuniones y preparó las conversaciones.

Dijo que las conversaciones técnicas entre Estados Unidos y Ucrania continuaban en Kiev.

"Estamos procesando cuidadosamente las propuestas de los socios dentro del marco de los principios inmutables de Ucrania: soberanía, seguridad del pueblo y una paz justa", añadió.

Bomba rusa impacta casas en Ucrania

Mientras tanto, una bomba planeadora rusa impactó en un distrito residencial de la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y mató a cinco personas, afirmaron las autoridades el viernes, mientras las fuerzas de Moscú continúan atacando zonas civiles en el país. El ataque nocturno también dejó 10 heridos, incluyendo un adolescente.

La bomba en Zaporiyia causó daños en algunos bloques de apartamentos de gran altura y destruyó un mercado local, explicó el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov.

Una ofensiva con drones rusos en la ciudad sureña de Odesa también golpeó una zona residencial durante la noche y cinco personas sufrieron lesiones, incluyendo un adolescente de 16 años.