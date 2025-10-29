logo pulso
Zoé Robledo: Construirán 200 CECIs del IMSS para 2030

El director general del IMSS anuncia la construcción de 200 CECIs para el 2030.

Por El Universal

Octubre 29, 2025 06:00 p.m.
A
Zoé Robledo: Construirán 200 CECIs del IMSS para 2030

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que, como parte de la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, el próximo año, el Instituto iniciará la construcción de 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para el 2030.

En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, en conferencia de prensa presidencial, el titular del IMSS informó que ya se tienen 150 terrenos validados para la construcción de estos centros.

Detalló que para 2027 se planea que el IMSS construya 250 Centros más; y para 2028 y 2029, se construirán 200 por año hasta llegar a la meta de mil para 2030.

"A la fecha, ya tenemos 150 terrenos validados para poder iniciar la construcción de 200 CECIs el próximo año. Después, en 2027, construiríamos 250 más; para después, entre el 28 y el 29, 200 por año; hasta llegar a la meta de mil en el 2030".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la construcción de estos Centros, permite que las mujeres, si así lo desean, puedan tener mayor autonomía económica.

"Nosotros, en la medida de lo posible, vamos ampliando los cuidados o el sistema de cuidados para poder permitir que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica, siempre si así lo desean.

"Ahora, hay muchos apoyos que ya da el Gobierno de México, que son parte de un sistema de cuidados y que estamos incorporando como parte de un sistema, o de contabilidad, de lo que significa un Sistema Nacional de Cuidados en nuestro país".

-----"Gobierno cuidador": Secretaría de las Mujeres

Al afirmar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se caracteriza por ser "un gobierno cuidador", Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, destacó que se destinan 466 mil millones de pesos para la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, y lo cual representa el 3.97% programado para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

"Ratifica esto que siempre hemos dicho, que la Cuarta Transformación y la primera Presidenta de México, se caracteriza por ser un gobierno cuidador.

"Hoy, el Gobierno de México destina 466 mil 675 millones de pesos a cumplir estos objetivos que tienen que ver con los cuidados: que representa el 1.2% del Producto Interno Bruto estimado para el 2026, que representa el 3.97% de lo que está programable en el PEF 2026; y es resultado de un trabajo con 27 instituciones y 47 programas presupuestales".

