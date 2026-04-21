Zona arqueológica de Teotihuacán reabre tras ataque violento
El INAH informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá con medidas de seguridad tras el atentado que dejó dos muertos.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- A través de una tarjeta informativa, elInstituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que este miércoles 22 de abril, la Zona Arqueológica de Teotihuacán
reabrirá sus puertas, luego del atentado de este lunes que dejó como saldo dos personas fallecidas y varias heridas.
Asimismo, se informó que el acceso a la Pirámide de la Lunapermanecerá cerradohasta nuevo aviso.
"El sitio patrimonial operará en sus horarios habituales, de 8:00 a 17:00 horas, con un protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno", se lee en la tarjeta informativa.
Zona arqueológica de Teotihuacán reabre tras ataque violento
El INAH informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá con medidas de seguridad tras el atentado que dejó dos muertos.
