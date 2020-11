Zumpango, en alerta por escape de cuatro leones

El presunto escape de cuatro leones puso en alerta a cuerpos de emergencia, seguridad y pobladores de esta región del Estado de México, donde operan criaderos de felinos, informaron autoridades municipales. Vecinos de Zumpango, Melchor Ocampo y Nextlalpan permanecieron en zozobra, luego de la alerta emitida en la que presuntos empleados de un criadero de leones convocaron a extremar precauciones y el cuidado de animales como caballos, vacas y borregos, así como de mascotas y niños, por el supuesto escape de felinos, "que no es la primera vez que ocurre, pues en la zona operan ranchos que tienen este tipo de felinos", denunciaron pobladores.

Autoridades de Zumpango informaron que la noche del 24 de noviembre recibieron una alerta o denuncia informal del presunto escape de cuatro leones de un criadero ubicado en un rancho de la zona, por lo que iniciaron un operativo de búsqueda con policías, bomberos, Protección Civil y dieron aviso a personal militar de la Base Aérea de Santa Lucía, donde se construye el aeropuerto Felipe Ángeles, que se ubica a un kilómetro de distancia. Como parte de la búsqueda de los felinos también se utilizaron drones en la zona de Cuatro Caballerías, en los límites con el municipio de Nextlalpan, y en Zumpango en la región de Pueblo Nuevo, San Sebastián y en las inmediaciones de Santa Lucía.

"Estamos en alerta, aunque ningún criadero de leones de los que operan en la zona ha confirmado dicho escape", que podría ser ocultado para eludir alguna responsabilidad o posesión no legal de los felinos, indicaron autoridades. EL UNIVERSAL consultó este tema con el procurador de Protección al Medio Ambiente del Estado de México, Luis Eduardo Gómez García, cuyos voceros informaron que el funcionario buscó y notificó la mañana del 24 de noviembre al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para formalmente hacer una denuncia del hecho, toda vez que la autoridad federal es la responsable de indagar temas de fauna silvestre.

Los leones pudieron escapar de alguna Unidad de Manejo Ambiental (UMA) que operan en la zona, indicaron autoridades de Medio Ambiente del Estado de México. En caso de confirmarse el escape de los felinos y se logran capturar y no hay constancia de que tengan un registro en una UMA, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna puede recibir en custodia a los animales para trasladarlos al zoológico de Zacango, informaron autoridades mexiquenses.