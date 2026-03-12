Acapulco: resiliencia y memoria

Acapulco late con la sal en la piel y la memoria en las piedras. A un año de la creación de la Comisión Intersecretarial y del programa "Acapulco se Transforma Contigo", la ciudad enfrenta la encrucijada de siempre: reconstruir sin borrar su historia, modernizar sin expulsar a su gente y preparar su economía turística para los embates del clima y la volatilidad global.

Después de los huracanes Otis y John, desde la óptica de la resiliencia, el desafío es convertir la inversión en capacidad colectiva para resistir, recuperarse y reinventarse.

Historia y legado: lo que Acapulco dio a México y al mundo

Acapulco no es solo una postal; es un capítulo entero de la historia del turismo mexicano. La Bahía Histórica, con su curva perfecta, fue escenario de la edad de oro del cine y del glamour internacional; el Fuerte de San Diego guarda siglos de encuentros y defensas; Caleta y Caletilla siguen siendo el corazón popular donde se mezclan pescadores, turistas y familias; la Costera Miguel Alemán es la arteria que ha visto desfilar generaciones. Ese patrimonio —material y simbólico— proyectó a México como destino global y creó una industria que transformó economías locales y narrativas nacionales. Protegerlo es, por tanto, una obligación patrimonial y una apuesta estratégica.

Acciones trascendentales del programa:

entre obras y oportunidades

El programa federal ha puesto sobre la mesa proyectos de infraestructura, rehabilitación de sistemas hidráulicos, mejora de espacios públicos y acciones para reactivar la economía local. Más allá de la lista de obras, lo trascendente es la calidad técnica y social de esas intervenciones a través de Fonatur y otras instancias: obras diseñadas con criterios de riesgo climático, drenaje pluvial eficiente, protección costera y vivienda segura para familias en zonas vulnerables.

Igualmente importante es la vinculación con la economía local: empleos dignos, capacitación para guías y prestadores de servicios, apoyo a microempresas y cadenas de proveeduría que mantengan el valor agregado en Guerrero. Si las obras generan empleo temporal, la transición hacia empleos permanentes y la formalización de actividades turísticas serán la prueba de que la recuperación es inclusiva.

Resiliencia y sustentabilidad:

el eje para 2027 y más allá

La resiliencia no es solo infraestructura; es gobernanza, cultura y ecología. Integrar manglares, dunas y arrecifes en la planificación costera reduce riesgos y protege la biodiversidad que sostiene la pesca y el atractivo turístico. Adoptar prácticas de economía circular, gestión de residuos y eficiencia energética en hoteles y comercios reduce costos y huella ambiental. La diversificación del turismo —rutas culturales, turismo comunitario, gastronomía y ecoturismo— disminuye la dependencia del turismo masivo y fortalece redes locales que actúan como amortiguadores en crisis.

La proximidad del Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente 2027, ofrece una oportunidad para alinear proyectos con estándares internacionales, atraer cooperación técnica y fondos climáticos, y certificar prácticas que aumenten la competitividad del destino. Medir avances con indicadores claros de sostenibilidad y resiliencia permitirá ajustar políticas y rendir cuentas.

Gobernanza, participación y patrimonio vivo

La resiliencia exige instituciones fuertes y participación ciudadana real. La Comisión Intersecretarial garantiza la coordinación entre niveles de gobierno, transparencia, eficiencia y mayor impacto. Las comunidades de Caleta, las familias que viven en la Bahía Histórica y los comerciantes de la Costera hoy tienen voz en decisiones que afectan su territorio. Proteger el Fuerte de San Diego y otros bienes patrimoniales implica políticas que combinen restauración, acceso público y usos culturales que beneficien a la población local.

Acapulco: un puerto que

se reinventa con su gente

Acapulco ha sido faro de historias, encuentros y transformaciones. Hoy, la ciudad necesita proyectos que reduzcan su vulnerabilidad, que devuelvan dignidad y oportunidades a su gente, y que preserven la belleza y la memoria de sus sitios emblemáticos.

La verdadera transformación será aquella que haga de la resiliencia una práctica cotidiana: obras que resistan huracanes, economías que resistan crisis, comunidades que resistan la exclusión.

Si "Acapulco se Transforma Contigo" logra articular infraestructura técnica, justicia social y cuidado ambiental, el puerto no solo recuperará su brillo: enseñará al país y al mundo cómo reconstruir con memoria, con corazón y con futuro.

