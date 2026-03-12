logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Acapulco: resiliencia y memoria

Por Gabriel Rosillo

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A

Acapulco late con la sal en la piel y la memoria en las piedras. A un año de la creación de la Comisión Intersecretarial y del programa "Acapulco se Transforma Contigo", la ciudad enfrenta la encrucijada de siempre: reconstruir sin borrar su historia, modernizar sin expulsar a su gente y preparar su economía turística para los embates del clima y la volatilidad global. 

Después de los huracanes Otis y John, desde la óptica de la resiliencia, el desafío es convertir la inversión en capacidad colectiva para resistir, recuperarse y reinventarse.

Historia y legado: lo que Acapulco dio a México y al mundo

Acapulco no es solo una postal; es un capítulo entero de la historia del turismo mexicano. La Bahía Histórica, con su curva perfecta, fue escenario de la edad de oro del cine y del glamour internacional; el Fuerte de San Diego guarda siglos de encuentros y defensas; Caleta y Caletilla siguen siendo el corazón popular donde se mezclan pescadores, turistas y familias; la Costera Miguel Alemán es la arteria que ha visto desfilar generaciones. Ese patrimonio —material y simbólico— proyectó a México como destino global y creó una industria que transformó economías locales y narrativas nacionales. Protegerlo es, por tanto, una obligación patrimonial y una apuesta estratégica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


---

Acciones trascendentales del programa: 

entre obras y oportunidades

El programa federal ha puesto sobre la mesa proyectos de infraestructura, rehabilitación de sistemas hidráulicos, mejora de espacios públicos y acciones para reactivar la economía local. Más allá de la lista de obras, lo trascendente es la calidad técnica y social de esas intervenciones a través de Fonatur y otras instancias: obras diseñadas con criterios de riesgo climático, drenaje pluvial eficiente, protección costera y vivienda segura para familias en zonas vulnerables. 

Igualmente importante es la vinculación con la economía local: empleos dignos, capacitación para guías y prestadores de servicios, apoyo a microempresas y cadenas de proveeduría que mantengan el valor agregado en Guerrero. Si las obras generan empleo temporal, la transición hacia empleos permanentes y la formalización de actividades turísticas serán la prueba de que la recuperación es inclusiva.

Resiliencia y sustentabilidad: 

el eje para 2027 y más allá

La resiliencia no es solo infraestructura; es gobernanza, cultura y ecología. Integrar manglares, dunas y arrecifes en la planificación costera reduce riesgos y protege la biodiversidad que sostiene la pesca y el atractivo turístico. Adoptar prácticas de economía circular, gestión de residuos y eficiencia energética en hoteles y comercios reduce costos y huella ambiental. La diversificación del turismo —rutas culturales, turismo comunitario, gastronomía y ecoturismo— disminuye la dependencia del turismo masivo y fortalece redes locales que actúan como amortiguadores en crisis.

La proximidad del Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente 2027, ofrece una oportunidad para alinear proyectos con estándares internacionales, atraer cooperación técnica y fondos climáticos, y certificar prácticas que aumenten la competitividad del destino. Medir avances con indicadores claros de sostenibilidad y resiliencia permitirá ajustar políticas y rendir cuentas.

Gobernanza, participación y patrimonio vivo

La resiliencia exige instituciones fuertes y participación ciudadana real. La Comisión Intersecretarial garantiza la coordinación entre niveles de gobierno, transparencia, eficiencia y mayor impacto.  Las comunidades de Caleta, las familias que viven en la Bahía Histórica y los comerciantes de la Costera hoy tienen voz en decisiones que afectan su territorio. Proteger el Fuerte de San Diego y otros bienes patrimoniales implica políticas que combinen restauración, acceso público y usos culturales que beneficien a la población local.

Acapulco: un puerto que 

se reinventa con su gente

Acapulco ha sido faro de historias, encuentros y transformaciones. Hoy, la ciudad necesita proyectos que reduzcan su vulnerabilidad, que devuelvan dignidad y oportunidades a su gente, y que preserven la belleza y la memoria de sus sitios emblemáticos. 

La verdadera transformación será aquella que haga de la resiliencia una práctica cotidiana: obras que resistan huracanes, economías que resistan crisis, comunidades que resistan la exclusión.

Si "Acapulco se Transforma Contigo" logra articular infraestructura técnica, justicia social y cuidado ambiental, el puerto no solo recuperará su brillo: enseñará al país y al mundo cómo reconstruir con memoria, con corazón y con futuro.

Sígueme en X: G_Rosillo

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    In-D: Nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026
    In-D: Nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

    In-D: Nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

    SLP

    PULSO

    ¿Estamos solos en el universo?
    ¿Estamos solos en el universo?

    ¿Estamos solos en el universo?

    SLP

    PULSO

    Distancias interestelares y evolución dificultan el contacto con posibles seres extraterrestres

    Familia y escuelaCapítulo 308: La aldea global y sus autómatas
    Familia y escuelaCapítulo 308: La aldea global y sus autómatas

    Familia y escuela Capítulo 308: La aldea global y sus autómatas

    SLP

    PULSO

    M8
    M8

    M8

    SLP

    PULSO