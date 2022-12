Autores y autoridades

Primero que nada, en estos tiempos en que hasta poner un Nacimiento o decir “feliz navidad” puede ser mal visto, donde nos peleamos hasta por una película, ojalá el cariño nos una a quienes nos rodean, a quienes extrañamos. Tratemos de disfrutar cada día cada (sí, cada cual a su manera) con respeto al otro o a la otra. ¡Feliz navidad!, que en el nuevo año los hados nos sean propicios.

Esta semana la discusión en redes ha sido sobre los derechos de autor y los derechos de la autoridad, sobre el ‘sampleo’ y “otras inspiraciones”. No me detendré en el caso de Bellakath y su canción La gatita que le gusta el mambo. (pero luego lo platicamos si quieren, café en mano).

Guillermo Sheridan, investigador de la UNAM, colaborador de Letras Libres y sabueso de plagios, dio a conocer el miércoles 21 que la tesis de licenciatura de Yazmín Esquivel Mossa, ministra aspirante (candidata oficial) a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una “calca” de otra anterior en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Sus anteriores denuncias las había publicado en El Universal, y esta vez lo hizo en el portal LatinUs, de Carlos Loret de Mola. Esquivel lo calificó como “ataque” y lanzó al ruedo a sus asesores y maestros. La más perjudicada podría ser su asesora de tesis de licenciatura, a la que se le han encontrado otros plagios de sus “asesorados”.

Como era de esperarse, (el viernes) el presidente minimizó la situación y aprovechó para cargar contra “los de enfrente”: “cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín […] cuando presentó su tesis de licenciatura es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krauze y el señor que hace la denuncia, Sheridan”. La defensa de la presunta en las redes ha ido de alegar misoginia y ‘violencia de género’ a supuestas alteraciones de los metadatos de la UNAM y hasta cuestionar la “utilidad” de los trabajo de tesis.

Verdad, veracidad y verosimilitud son son lo mismo. Se vale creer pero si fanatismos, digo. Creer, pero no porque nos conviene, “a contentillo”. En este caso y en muchos más, las pruebas hablan. No es seguir la carroza nomás porque lo dicen X o Y, mi adversario o mi correligionario. Es como la mamá que esconde a sabiendas a un hijo criminal.

Una publicación ejemplar de esta ceguera selectiva (también llamada “tacañería cognitiva”) de unos y otros es la de un “periodista” afín al gobierno: “Yo como AMLO prefiero equivocarme con @YasminEsquivel_ que darle la razón a @CarlosLoret, @EnriqueKrauze, @GmoSheridan, etc. Todo lo que ellos digan siempre será para mi FALSO DE TODA FALSEDAD, y me vale sombrilla lo que opinen de eso”.

El viernes la UNAM reconoció (en un comunicado sin membrete pero desde su cuenta oficial) que “existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos” (en realidad son cinco tesis iguales), y que turnaría el caso al Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón. El sábado, el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, cuya gestión concluye el 31 de diciembre, se limitó a tuitear un mensaje navideño.

¿Que la noticia del plagio se da en una coyuntura política (la del cambio de Presidencia de la SCJN)? Obvio, pero eso no significa que no sea cierta, como algunos quisieran creer. Sí, surge “con toda la mala leche”, diríamos en otros ámbitos, como en la descalificación del libro ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2022. Un tecnicismo como el ISBN, en el que no cualquiera se fija, fue usado desde el anonimato contra el (recomendable) autor, y exdirector de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, Mauricio Montiel Figueiras.

Que estos temas sirvan para mejorar instituciones y procesos. Hay que hablarlos. Como dijo el periodista español Jesús Pozo: “Si una persona dice que llueve y otra que no, el trabajo de un periodista debería ser abrir la ventana y averiguar si llueve para quienes no podemos abrir la ventana”.

Gracias por su lectura, por las felicitaciones, por la crítica y por los debates de altura. Gracias por compartir. Nos leemos, si Dios nos da licencia, en 2023.

