Avance en las negociaciones del T-MEC

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Resistencia es poder. La resistencia no es soportar lo que te destruye, es soportar lo que te transforma.

No importa cuántas veces caigas, sino cuantas veces decides levantarte cuando todo esté en tu contra.

Después de varias reuniones entre los tres países del T-MEC (Canadá, EEUU y México), la última de éstas fue llevada a cabo en días pasados en la Cd. de México (solamente EEUU y México) y todo parece indicar que hay temas que llevarán mucho tiempo en llegar a un acuerdo, ya que los últimos informes son que nuevamente se reunirán en el próximo mes de septiembre en Washington (EEUU) donde se deberán tratar 14 puntos pendientes. Entre éstos, la revisión y posible rectificación anual de las nuevas condiciones. El plazo señalado será a 10 años a partir de esta fecha.

EEUU insiste en la integración norteamericana de las partes y componentes de la industria automotriz, con la finalidad de lograr que el 50 % sean fabricados en EEUU y el resto por los socios. Como un agregado especial, la Unión Americana señala dos puntos básicos que México debe cumplir para lograr este acuerdo comercial: 1.- El cumplimiento del Tratado de Aguas que se llevó entre ambos países en 1944 y el cuál en los años recientes México no lo ha cumplido. 2.- El control y aseguramiento necesario en la frontera México-EEUU para evitar la migración ilegal y el tráfico de drogas.

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Los resultados de esta negociación cierran sin acuerdo de extensión a 16 años y EEUU señaló que las revisiones tendrán que ser anuales los próximos 10 años. Aranceles y Comercio preferencial: alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas conservan la convicción de arancel 0 al cumplir con las reglas de origen del Tratado, a pesar de las presiones impuestas por Washington. Se consolidaron avances en más de 30 mesas técnicas enfocadas en cadenas regionales de suministro, de sustitución de importaciones asiáticas, temas agropecuarios, laborales y de pagos electrónicos. Puntos pendientes de mayor fricción: sector automotriz con su discrepancia sobre las reglas de origen y el porcentaje de componentes regionales exigidos. Metales: persisten las discusiones sobre los gravámenes aplicados al acero y al aluminio.

Ambos países coincidieron en una política para reducir la dependencia de proveedores externos y evitar el llamado free-riding o "aprovechamiento indebido" por parte de países ajenos al Tratado, en una referencia implícita a China. El acuerdo actual menciona que los vehículos contengan un 75 % de sus partes fabricadas por los tres socios. El Gobierno Mexicano busca que se elimine el arancel del 25 % a los automóviles y el de 50 % al acero y aluminio provenientes de México. Un factor que podrá influir en estas negociaciones, son las próximas elecciones legislativas en EEUU durante el próximo mes de noviembre. Si el T-MEC llega a terminar o no se renueva por completo, en México se generarán mayores costos arancelarios, incertidumbre económica y una menor inversión extranjera.

Los sectores más afectados serían la industria automotriz, agricultura y agroindustria, y energía y manufactura. Todo lo anteriormente mencionado originaría un menor empleo, un crecimiento más lento en la economía y altos aranceles a nuestros productos. Es muy importante para la estabilidad social y económica del país que se llegue a un buen acuerdo en este Tratado ya que actualmente el 84 % de nuestras exportaciones dependen de éste. Irónicamente, las ventas a la Unión Americana al cierre del 1er. semestre del año son mayores que las del 2025 y EEUU le compró a nuestro país el 17 % del gran total de sus importaciones.

P.D. La vida probará tu cuerpo, tu mente y tu alma. Pero la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en seguir adelante a pesar de él. Cada día que resistes, te haces más fuerte. Cada batalla que soportas, te acerca a la mejor versión de ti mismo. Resiste hoy, para dominar mañana.

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¡MÉXICO ES PRIMERO! JULIO DEL 2026.