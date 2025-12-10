Bajan homicidios

"Los hechos son testarudos, pero

las estadísticas son

más manejables".

Mark Twain

Primero la buena noticia. En la mañanera de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, señalaron que se ha registrado una disminución importante en el número de homicidios en el actual gobierno. La mandataria afirmó: "La disminución en el número de homicidios diario de septiembre de 2024 a noviembre de 2025 es del 37 por ciento. Eso significa que en septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio de 54.7 homicidios dolosos diarios, una reducción del 37 por ciento. Es el noviembre más bajo desde 2015".

No se escatime el aplauso. Los homicidios dolosos son el problema de seguridad más importante de nuestro país. La disminución que reporta el gobierno es muy significativa, particularmente después de que Andrés Manuel López Obrador, con 202,599 homicidios dolosos, tuvo el sexenio más violento de la historia del país, de conformidad con las actuales series estadísticas (recopilación de Edu Rivera, @edusax79, con cifras oficiales).

El promedio de homicidios dolosos diarios en el gobierno de López Obrador se elevó a 95.1 diarios, el nivel más alto de la historia. Que en noviembre pasado la cifra haya bajado a solo 54.7 es un enorme logro. La cifra es inferior a los 71.2 diarios del sexenio de Enrique Peña Nieto y se iguala al nivel de 54.9 diarios de Felipe Calderón. Hay que aclarar, sin embargo, que el promedio de homicidios diarios de todo el gobierno de Sheinbaum, de octubre de 2024 hasta el 9 de diciembre de 2025, es todavía de 72.1.

Ahora viene la mala. Las desapariciones han venido aumentando y el ritmo se ha elevado en el gobierno de Sheinbaum. Con Calderón hubo 7.9 desapariciones diarias, con Peña Nieto 14.9, con López Obrador 25 y en lo que llevamos del sexenio de Claudia, 39.

Omar García Harfuch, secretario federal de seguridad ciudadana, ha reconocido la gravedad del problema de las desapariciones, pero no ha señalado cuáles pueden ser las razones del incremento. Debemos suponer que muchas de las desapariciones corresponden a homicidios, por lo que las cifras del descenso de homicidios pueden ser cuestionadas. No hay, sin embargo, información para decidirlo.

Nadie en el gobierno actual lo dice abiertamente, para no desatar la ira de un señor poderoso que vive en un rancho en Palenque, pero García Harfuch parece haber descartado la estrategia de "Abrazos y no balazos" para reemplazarla con una más pragmática que surge, lógicamente, de su experiencia como policía desde hace años. De octubre de 2024 a noviembre de 2025 las autoridades federales han detenido a 38,773 personas acusadas de cometer delitos de alto impacto. Curiosamente, el número de presuntos delincuentes abatidos, que antes se reportaba habitualmente en las mañaneras, ya no se ha mencionado. Supongo que es una decisión política y no que ya no haya abatidos en las operaciones policiales.

La reducción de los homicidios dolosos parece comprobar que algo sí está funcionando en la nueva estrategia de seguridad. El problema es la duda por el aumento en las desapariciones. Este puede ser resultado de un simple cambio de metodología, pero también de que no se esté haciendo ya un esfuerzo suficiente para encontrar los cuerpos de los asesinados.

Coincido con la idea, expresada tantas veces por García Harfuch, de que la lucha contra la delincuencia no se debe politizar; pero la mejor manera de evitarlo sería tener estadísticas claras. Por lo pronto, lo que sabemos es que los homicidios han bajado y las desapariciones subido.

Corina

María Corina Machado, una mujer valiente que ha confrontado de manera ejemplar a la dictadura venezolana, recibirá hoy el Premio Nobel de la paz. El rechazo de la presidenta Sheinbaum a felicitarla es una muestra de que nuestro régimen aspira más a ser una dictadura que una democracia.

