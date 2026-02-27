Bajar información

"Me place mucho el que a pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años la respuesta sea la libertad y no la censura".

Andrés Manuel López Obrador

La censura se está convirtiendo en una práctica cada vez más común. Ahora no solo censuran los gobiernos y el crimen organizado, sino también los organismos electorales, como hemos visto en el caso de la ciudadana Karla Estrella y la diputada "Dato Protegido". La propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, sin embargo, no solo crea una nueva forma de censura, sino que da facultades al INE para una intervención sistemática sin mediar orden judicial.

Este 24 de febrero la presidenta reflexionaba: "¿Hasta dónde debe ser sancionable el decir una mentira. Las redes sociales, ¿hasta dónde deben seguir publicando mentiras?... Ahora, nosotros sí pensamos que, a la hora de las campañas electorales, sí es importante que el INE esté permanentemente vigilando, porque puede. Nosotros sí pensamos que . el INE. esté bajando, bajando, todo lo que sabemos que es mentira. A tiempo real, ahora sí, no esperando ´a ver dos meses, a ver qué va a pasar´, sino en el momento que se dice ´esta noticia es falsa´".

De las benditas redes sociales, hemos pasado al "Hay que censurar a las redes en tiempo real". La presidenta quiere convertir al INE en un censor no solo de los medios sino también de las redes, pero además quiere que la censura se aplique de manera automática sin pasar por ningún proceso legal. El INE podrá bajar, bajar, "todo eso que sabemos que es mentira". ¿Y quién decidiría que es mentira? El INE, cada vez más un apéndice del gobierno, sería fiscal, juez sumario y verdugo.

Las "benditas redes sociales" se han vuelto malditas. Dice la presidenta: "En el ´24 nunca tuvimos ese problema. Sí había bots, sí había el ´narcopresidente´ y todo eso, pero no teníamos lo que tenemos hoy, que es esta viralidad de inteligencia artificial que, de alguna manera, hay que regularla en las campañas necesariamente, y de las noticias falsas, y del uso de mucho dinero para los bots, y todos los robots que se hacen todas las personas falsas, que están vinculadas a las distintas redes sociales con los algoritmos que hoy existen ahí».

Interesante el ejemplo que usa de "todo eso que sabemos que es mentira": el "narcopresidente". Yo en lo personal no pienso que el expresidente López Obrador haya sido un narcopresidente; lo he sostenido en este espacio y he presentado mis argumentos. Pero ¿qué va a pasar con alguien que diga que López Obrador sí fue un narcopresidente porque lo dicen varios testigos colaboradores como los que incriminaron a Genaro García Luna, porque ordenó la liberación de Ovidio Guzmán después de que fue capturado en 2019, porque defendió al Chapo Guzmán, porque dijo que los narcotraficantes deben ser tratados con abrazos y porque que en 2020 se acercó a saludar a la madre del Chapo Guzmán y le recibió una carta para pedir una visa para ella para visitar a su hijo en Estados Unidos? ¿De todas maneras el INE va a censurar, solo porque el afectado es AMLO? ¿Y si alguien de Morena acusa a Felipe Calderón por haber nombrado secretario a García Lluna? ¿A este sí se le permitirá, porque "todos sabemos" que Calderón fue un narcopresidente?

La censura es siempre inadmisible. Hay procesos legales por daño moral para sancionar a quien difama o calumnia. Lo que está proponiendo la presidenta es censura sistemática y sin intervención judicial para defender las posiciones del gobierno que "todos sabemos" siempre tiene la razón.

Corte indígena

Llevar una sesión de la Suprema Corte a un pueblo de Chiapas, con los ministros vestidos de indígenas, para dirimir el caso de una comunidad indígena que reclamó la falta de reconocimiento del Congreso estatal a una solicitud de reconocimiento comunitario es convertir a la justicia no solo en espectáculo, sino eliminar la posibilidad de que la Corte pueda fallar con imparcialidad.

