Reforma unilateral

No queremos un partido de Estado. No queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política del país”.

Claudia Sheinbaum, 25.02.2026

Dice la presidenta Sheinbaum que su reforma electoral no pretende regresar a un régimen de partido único, pero la forma en que la preparó sugiere exactamente lo contrario.

Las reformas que permitieron la democratización de México en los noventa se negociaron con los partidos de oposición. La de 1996, quizá la más importante, la que permitió la alternancia de partidos en el poder, la concertaron Santiago Oñate por el PRI, Felipe Calderón por el PAN, Porfirio Muñoz Ledo por el PRD y Emilio Chuayffet por el gobierno. Andrés Manuel López Obrador sustituyó a Muñoz Ledo como presidente del PRD el 2 de agosto de 1996, pero le dio el visto bueno a la reforma, que se publicó el 22 de agosto. No fue un cambio impuesto por el régimen, sino uno en que participaron todos.

La diferencia con la actual reforma es dramática. La redacción la hizo una comisión presidida por el morenista Pablo Gómez cuyos demás integrantes eran todos morenistas: Rosa Icela Rodríguez, José Merino, Ernestina Godoy (reemplazada por Estela Damián), Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez y Arturo Zaldívar. El 23 de febrero, Gómez, Zaldívar y Rosa Icela le presentaron la propuesta a la presidenta con la presencia de Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Luisa María Alcalde de Morena, además de Carlos Puente y Jorge Emilio González del Partido Verde. ¿Quién representaba a la oposición? Nadie. Nunca se le invitó a presentar sus posiciones.

La reforma podrá tener vicios o virtudes, pero viene de arriba. No es producto de un consenso ni de una discusión con las fuerzas políticas. Es una imposición. La principal preocupación de la presidenta no es la democracia sino ahorrar dinero. El proyecto busca desprofesionalizar el Instituto Nacional Electoral para supuestamente quitarle su “hipertrofia”, como declaró ayer Gómez. Se le dejarían solo “órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas”. En cada proceso electoral habría que contratar a nuevos funcionarios. Se perdería la experiencia acumulada.

Se propone también un sistema de censura en redes sociales. “Las campañas con bots calumniosos y mentirosos no deben permitirse”, sentenció Gómez. ¿A quién le tocaría identificar estos bots calumniosos y mentirosos? A una autoridad electoral disminuida y muy cercana al gobierno. Además, la censura sería en tiempo real para evitar la difusión de estas supuestas calumnias y mentiras.

En el afán de tener un sistema de representación proporcional que no sea representación proporcional, el gobierno propone un complejo sistema por medio del cual 97 diputados serán electos por haber quedado en segundo, tercero o cuarto lugar en las votaciones de distritos y 95 en un voto directo por circunscripción en que el elector tendrá que sufragar obligatoriamente por un hombre y una mujer. Habrá ocho diputados por los mexicanos residentes en el extranjero, pero curiosamente esos sí serán electos por representación proporcional.

Me parece positivo que se prohíban las aportaciones en efectivo, como las que financiaron las campañas del “rey del cash”, y también que se considere la posibilidad del voto electrónico, pero prohibir la reelección de legisladores y alcaldes es un error.

Nos dicen la presidenta y sus subalternos que hubo muchas consultas, pero que estamos viendo una iniciativa hecha por el gobierno para favorecer a Morena sin considerar a la oposición. Se trata de un retroceso importante en la construcción de un país democrático, algo paradójico en lo que Sheinbaum ha descrito como “el país más democrático sobre la faz de la Tierra”.

Inversión

Marcelo Ebrard anunció ayer una cifra histórica de inversión extranjera directa en 2025: 40,871 millones de dólares, un alza de 10.8 por ciento anual. Olvidó decir que en el cuarto trimestre esta inversión cayó 5,026 millones de dólares.

