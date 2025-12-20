Buenos propósitos ecológicos para mejorar en 2026

Como cada cambio de año, el día de hoy trataremos un grupo de ideas y propuestas para modificar un poco nuestros hábitos de la vida diaria, tratando cada uno de nosotros de bajar la PRESIÓN ECOLÓGICA sobre nuestros recursos naturales limitados, manteniendo en todos los casos nuestros estándares de vida o modificándolos levemente con un mismo resultado.

1.- BAÑO DIARIO: Abrir la llave caliente a la mitad de lo que normalmente lo hacemos. Entonces también usaremos la mitad de la fría con el mismo resultado y gastando la mitad de agua y de gas si no tienes calentador solar. Lo ideal es tener un calentador solar que se paga solo con el ahorro de gas en más de 3 años.

2.- WC: Si tienes baño privado, soltar el agua sólo en el caso de desechos sólidos, los líquidos sin problema pueden estar para 2 o 3 usos del WC. Utiliza sólo el papel realmente necesario. Ese papel es un árbol en su origen; disminuye tu uso de árboles.

3.- ALIMENTOS: Normalmente comemos 3 veces por día, en las mismas comidas podemos usar las servilletas de papel más racionalmente, utilizando solo una en todo el proceso y no cada vez que necesitamos usarla, utilizar una nueva, y de preferencia blancas sin tintas y si son de papel reciclado café, qué mejor.

4.- TRANSPORTE: Este es uno de los propósitos donde más podemos impactar positivamente ya que implica el CONSUMO DE GASOLINA directamente por nosotros y emisión de CO2 y demás GASES DE EFECTO INVERNADERO a través de nuestros automóviles. No es necesario tener un automóvil de más de 4 cilindros para nuestra vida diaria. No adquieras autos de 6 u 8 cilindros, aunque tengas el dinero para comprarlo y mantenerlo. Úsalo racionalmente, cada vez que puedas compartir su uso y evitar otro auto en circulación. Cada litro que pones y quemas en tu auto EMITE A LA ATMÓSFERA 2.2 KILOS DE CO2 que después respiras tú y tus hijos. Los coches y motores actuales pueden durar más de 300,000 kilómetros fácilmente, cambia de auto lo menos posible, el impacto ecológico de fabricar cada auto es enorme en agua, metales, plásticos etc.

5.- CEPILLADO DE DIENTES: Durante cientos de años la humanidad limpió sus dientes con BICARBONATO DE SODIO, puedes utilizarlo solo o combinado con pasta dental con mejores resultados. Usa la mitad de pasta que acostumbras con los mismos resultados.

6.- ILUMINACIÓN: El paso más importante es utilizar FOCOS LED en toda la casa. Utilizan entre 8 y 15 veces menos energía que un foco incandescente como el que inventó el zacatecano THOMAS ALVA EDISON hace más de 125 años. Usa si es posible FOTOCELDAS de encendido automático y sensores de movimiento, es enorme el ahorro de electricidad y por lo tanto de utilización indirecta de COMBUSTÓLEO en termoeléctricas como la que tenemos en Villa de Reyes cuando vayas o vengas a QUERÉTARO VE LA NUBE DE CONTAMINACIÓN que cubre esa zona todo el tiempo. Y lo más importante, si puedes instalar un SISTEMA FOTOVOLTAICO en tu casa, la electricidad es completamente gratis y limpia. En lo personal tengo ese sistema sin estar conectado a CFE desde hace 30 años con todos los servicios funcionando perfectamente. Ahora estoy escribiendo con ENERGÍA SOLAR 100%.

7.- VESTIMENTA: Revisa tu clóset, regala la ropa que no usas o ya no te gusta a gente que lo necesita, especialmente a las de tu entorno más cercano. Compra sólo la ropa y zapatos necesarios. Nadie necesita tener 30 camisas y 30 pantalones, si los tienes analiza que normalmente usas las mismas ropas o el mismo tipo de la misma. En números anteriores analizamos la cantidad de micro plásticos que genera la ropa. Tienes opciones de ropa de fibras naturales, analiza la página web GREEN HUB donde se vende ese tipo de ropa.

8.- CONSUMO: Tenemos esa costumbre inducida por los comerciales de TV de consumir lo más lejano que se pueda, es decir que suponemos que entre más LEJANO ES SU ORIGEN es mejor. En el caso de San Luis Potosí tenemos un ejemplo clásico. Tenemos una de las mejores aguas minerales del mundo, AGUA DE LOURDES y andamos consumiendo agua PELEGRINO o PERRIER que vienen desde Europa, consumiendo petróleo en todo su transporte. Compra en el mercado local, todos tenemos cerca un MERCADO SOBRE RUEDAS, es más barato y fresco que COSTCO, LA COMER, SORIANA, etc.; y ayudas y fomentas el comercio y productores locales, y no haces más ricos a los ya ricos.

9.- En general sé consciente de que cada consumo de bienes o servicios que realizas SIN DISTINCIÓN tiene un impacto mayor o menor en el medio ambiente en cualquier acción tuya, sea dormir, vestirte, comer, beber, transportarte, leer, jugar, comunicarte e incluso morir. El objetivo es lograr tener el MENOR IMPACTO ECOLÓGICO, ya que éste siempre existirá. Si uno de cada 8 habitantes del planeta hace un pequeño esfuerzo diariamente de los aquí mencionados serían mil millones de esfuerzos diarios con un mega impacto a nivel mundial. Hagamos el nuestro!!!