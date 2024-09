Cambio climático dentro de nuestras casas y círculo cercano

Cuando hablamos de cambio climático solemos pensar en lugares lejanos como el ÁRTICO DERRITIÉNDOSE y los osos polares sufriendo, en INDONESIA al otro lado del mundo y sus inundaciones, o los calores extremos en PARÍS. Y con esa visión obtusa de la realidad que nos dan los medios de comunicación con su exceso de información, nos perdemos de nuestra realidad cercana. Sólo basta hacer una comparación con lo que pasa actualmente en nuestro alrededor y lo que sucedía hace 10, 20 o 30 años. A pesar de lo anterior, existe gente que duda que esté sucediendo y además que sea ANTROPOGÉNICO, es decir inducido por la actividad humana. Incluso DONALD TRUMP, que es una muestra clara de la descomposición de la humanidad, afirma que no existe el CAMBIO CLIMÁTICO y que ES INVENTO DE LOS CHINOS.

Como ejemplo -y que es el que mejor conozco- empiezo por mí mismo y mi alrededor. En el RANCHO LAS GUACAMAYAS en los últimos 5 años tenemos 2 años normales de lluvia y los 2 años más secos y el año más lluvioso en 38 años que tenemos midiendo las lluvias. Los 2 años secos provocaron la muerte de miles de árboles (los estamos contando), incendios en la zona, muerte de cientos de cabezas de ganado, agotamiento de los pozos para uso humano y animal, migración de gente a la ciudad y a Estados Unidos, etc. Este año 2024 es el año más lluvioso de la historia y desde que medimos la lluvia pasaremos los 1,370 mm de lluvia cuando la media son 900 mm anuales, lo cual ha generado cambios bonitos y disfrutables como son UNA INVASIÓN DE MARIPOSAS por millones viajando de Norte a Sur o una vegetación exuberante como nunca que genera un EXCESO DE FLORES, que a su vez está generando un exceso de insectos y plagas que nunca habíamos visto en la zona. Durante años la temperatura máxima en mayo nunca pasó de 42 grados centígrados y este mayo pasado tuvimos un récord durante dos días de 44 GRADOS CENTÍGRADOS. Las lluvias han destruido caminos, incluso estuvimos incomunicados tres días. Estamos viendo la MIGRACIÓN DE ESPECIES, en estos 5 años apareció una especie de víbora de cascabel que nunca habíamos visto, su nombre científico es CROTALUS TOTONACUS y como su nombre lo indica es de Veracruz y zonas bajas huastecas. También hay una especie de enredadera que no existía en la zona que cubre durante una temporada de 2 meses muchos árboles, impidiéndoles recibir la luz solar directa; estamos estudiando sus efectos, que aún no medimos y no conocemos, y así podríamos seguir enumerando cambios recientes debido al CAMBIO CLIMÁTICO a nivel rural.

Ahora los efectos provocados en la ciudad, en este caso mi casa en San Luis Potosí. La temperatura este año llegó a los 40 grados centígrados cuando la máxima era de 38 grados, esa es la afectación más sensible ya que la sentimos todo el día donde nos metamos, excepto lugares con aire acondicionado. Las lluvias después de 2 años de sequía que provocaron la muerte de muchos árboles, así como la desecación de muchos jardines; ahora han sido tormentas muy fuertes y puntuales que se dan sólo en partes de la ciudad, mientras en algún lugar se están ahogando en otros no llovió nada. En mi caso han provocado fallas eléctricas, caída de árboles y el colapso de drenajes por los enormes volúmenes de agua que caen en unos minutos, para lo cual no están calculados, ya que fueron construidos hace más de 30 años que los patrones de lluvia fueron muy diferentes a los actuales, además de la EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA que en mi caso ha generado que en manzanas de casas unifamiliares con 20 lotes hoy existan 60 unidades nuevas que saturan el sistema. Nuevamente el organismo operador cobra las tomas y descargas nuevas y no modifica la infraestructura para esos nuevos volúmenes.

Incluso hay un caso conocido de muerte por ahogamiento en un paso a desnivel inundado en plena zona urbana de San Luis Potosí.

Pues bien, en esta historia todos somos responsables y culpables en mayor o menor grado de ese desequilibrio que estamos provocando por nuestro CONSUMISMO DESMEDIDO y la Naturaleza nos está empezando a cobrar factura. Te preguntamos: ¿QUÉ AFECTACIONES EN TU VIDA ESTÁS TENIENDO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE PROVOCAMOS TODOS? Analiza y sé consciente de ellos y de sus costos económicos, de salud, de tiempo, etc.; y trata de atenuar tu responsabilidad en los mismos. Tus descendientes te lo agradecerán o te lo reclamarán!!!