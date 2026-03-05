¿Consejero de seguridad?

"No des consejo a viejo,

ni espulgues zamarro prieto".

Un consejero en los tiempos actuales con su "nueva" modernidad criminal, con dinámicas del peligro más funcionales en las que no hay ya divisiones entre buenos y malos, o muy tenues si acaso, hacen la imperiosa necesidad de encender focos en las sociedades más vulnerables que apenas sobreviven a la inseguridad y a veces, no.

¿Quién aconseja? y ¿Qué aconseja? La figura de Omar García Harfuch, es sin duda uno de los personajes claves en materia de seguridad con una fuerte y abierta línea de pica porte con la Presidenta de México. Un delfín que va perfilado para sucederla en la presidencia de la república, pero no fue ni es aceptado por López Obrador y las huestes de MORENA para que fuera candidato a la CDMX, (estaba arriba en las encuestas), tuvo que ser rescatado de su Senaduría y llevarlo al gabinete.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El problema de Omar es que es el consentido de la Presidenta, el chamaco de oro apreciado y pues eso trae consigo hartos enemigos, más de adentro que de afuera. A parte es el vocero de seguridad el que da a conocer al pueblo los nuevos "éxitos" en materia de seguridad, aunque ni siquiera haya participado la imaginaria Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la cual es su Secretario.

Lo de Tapalpa Jalisco lo dejó bien claro, son las Fuerzas Armadas las que operan y dan resultados, la primera línea de defensa y por lo tanto damos el parte de guerra en cadena nacional en la mañanera, no el vocero Harfuch.

Preocupa que a Omar García le pase lo que le pasó a Adolfo Aguilar Zincer en aquel malogrado proyecto de Vicente Fox de crear la figura de un Consejero Nacional de Seguridad, extinguida desde su concepción hace un cuarto de siglo. En el México real, cualquier injerencia de un poder civil, de reformas, tareas o investigaciones en contra de las Fuerzas Armadas, es pesimamente mal recibida, máxime que acaban de pasar por un sexenio en el que les fue de maravilla económicamente a los militares y marinos por igual. Asimetrías de poder bien dispares.

TAPANCO: Target: El mejor posicionado en el gabinete federal junto con Ebrard; vocero de seguridad; el encargado del producto de la información e inteligencia a la Presidenta; el Centro Nacional de Inteligencia en sus manos (antes lo manejaban los verdes y del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia lo encabezaba el hijo del Exsecretario de la Defensa Nacional); en su poder la Unidad de Inteligencia Financiera UIF; asimismo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el administrador de los datos delictivos. Para coronar su poder, ahora con mucho predominio en la Fiscalía General de la Republica, de remate, interviene en la policía de la CDMX, la más grande de Latinoamérica.

Usted dirá, si no crea celos y envidias el consejero de seguridad, a pesar de que la Presidenta es la Comandanta en Jefe de las Fuerzas Armadas, ¿será?

X @Franciscosoni