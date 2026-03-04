In-D: Hacer sátira desde la caverna de la censura

Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que MTV haya dejado de existir como canal de televisión tradicional y, sin embargo, sus criaturas sigan respirando en el ecosistema del streaming. Como si el cadáver del canal todavía produjera ecos en plataformas digitales. La pantalla cambió de lugar; la nostalgia no.

El regreso de Beavis & Butt-Head es quizá el ejemplo más claro de esta migración. Aquellos dos adolescentes inadaptados que en los noventa se sentaban frente a la televisión a despedazar videoclips no solo representaban un humor ácido, grotesco y deliberadamente incómodo; también eran, paradójicamente, un termómetro cultural. Se burlaban de la música, sí, pero al hacerlo la colocaban en el centro. MTV era música, incluso cuando se reía de ella.

Hoy la ecuación es distinta. El revival en streaming conserva el trazo tosco, la risa estúpida y el espíritu irreverente, pero la premisa original (dos chicos comentando videos musicales) ha quedado diluida entre situaciones absurdas que podrían pertenecer a cualquier sitcom animada. La música dejó de ser el eje y se convirtió en accesorio. MTV, que nació como altar audiovisual del videoclip, terminó priorizando realities y formatos de consumo rápido. Evolución natural del mercado, dirán algunos. Tal vez. Pero en el camino algo esencial se desplazó.

El contexto social también es otro. Hace quince o veinte años la televisión abierta podía transmitir contenidos que hoy generarían campañas de cancelación instantánea. No se trata de idealizar el pasado ni de negar que la sociedad deba evolucionar, pero es innegable que la tolerancia hacia el humor incómodo se ha reducido considerablemente. Programas como Celebrity Deathmatch o la versión original de Beavis & Butt-Head operaban en una franja donde la incorrección era parte del espectáculo. En nuestro país bandas como Molotov y Control Machete lograron colocar en radio y televisión abierta letras que hoy probablemente serían objeto cancelación.

Paradójicamente, muchos creímos que la llegada de YouTube y las redes sociales ampliaría la libertad creativa. Pensamos que internet sería el territorio sin guardianes. Y, sin embargo, las plataformas digitales han construido sistemas de moderación más estrictos que la vieja televisión. Algoritmos que vigilan palabras, imágenes, insinuaciones. Una censura menos visible, más automatizada, pero igualmente efectiva. Ya no hay un comité en una oficina; hay una línea de código que decide.

En ese escenario, el regreso de Beavis & Butt-Head dentro de la plataforma Paramount+ parece caminar con cautela. No puede ser exactamente lo que fue. El filo se ha limado, la incorrección se ha dosificado. Y quizá ahí reside la pregunta incómoda: ¿puede sobrevivir la sátira cuando debe pedir permiso? ¿Puede un humor nacido para incomodar prosperar en una cultura hipersensible al roce?

Hay otro detalle revelador: los personajes no envejecen, pero el mundo sí. Así ocurre con Beavis & Butt-Head o con otras series clásicas, como Los Simpsons. El tiempo transcurre alrededor de figuras congeladas en una edad perpetua. Ahora tienen celulares, pantallas táctiles, acceso a internet. La televisión ya no es el centro gravitacional que congregaba a la sociedad. El sofá sigue ahí, pero el altar cambió de forma. Lo que antes era un ritual colectivo hoy es consumo fragmentado.

MTV tiene todo el derecho de readaptar sus contenidos y sobrevivir donde pueda. El mercado no premia la nostalgia pura; exige actualización constante. Sin embargo, en esa transición también se revela una transformación cultural más profunda: hemos pasado de una sociedad que censuraba casi todo, a otra que experimentó una breve primavera de permisividad, y finalmente a un presente donde la vigilancia es omnipresente y casi cualquier expresión puede detonar indignación inmediata.

La censura ya no llega con tijeras visibles; llega disfrazada de protección, de sensibilidad, de lineamientos comunitarios. Y aunque muchas de esas medidas nacen de causas legítimas, el riesgo es terminar en un ecosistema donde el miedo a ofender sustituya al impulso creativo.

Beavis & Butt-Head están de vuelta, pero descafeinados y mucho menos políticamente incorrectos. Quizá el verdadero revival no debería ser el de una caricatura noventera, sino el de la capacidad de tolerar la incomodidad. Porque cuando todo es potencialmente ofensivo, el humor deja de provocar reflexión y se convierte en un ejercicio vigilado. Y una cultura que solo se permite lo inofensivo corre el peligro de volverse, también, inofensiva.