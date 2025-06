Contaminación ambiental, ¿producto de nuestra contaminación mental?

En esta ocasión abordaremos el tema de la CONTAMINACIÓN AMBIENTAL en general, cómo la VIVIMOS, producimos y conocemos todos desde la teoría que sostienen varios pensadores occidentales y orientales de que “LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ES EL PRODUCTO DE NUESTRA PROPIA CONTAMINACIÓN MENTAL”, para lo cual analizaremos qué es la CONTAMINACIÓN MENTAL y cómo la desarrollamos, la recibimos, la padecemos y, lo principal, CÓMO NOS LA INDUCEN.

La CONTAMINACIÓN MENTAL salta a la vista y la vemos por todas partes, especialmente por los MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, es decir TELEVISIÓN, RADIO, IMPRENTA, INTERNET, etc. De los anteriores el medio más utilizado para contaminar nuestras mentes es LA TELEVISIÓN en cualquiera de sus modalidades: CABLE, AIRE, INTERNET y las que existan.

La gran mayoría de las programaciones que nos inducen a ver las cadenas televisivas que son parte de un plan mundial de manejo y control de nosotros las masas (sabiéndolo en el peor de los casos o ignorándolo en el mejor de los casos). Para comprobar lo anterior te sugerimos ver y analizar la programación de NETFLIX como puede ser la de PRIME, VIX, etc., y contar cuántas películas, series o programas tienen contenidos EXPLÍCITAMNENTE VIOLENTOS, es decir CRÍMENES, GUERRAS, VIOLACIONES, DROGA, ARMAS, APOLOGÍA DE DELITOS, NOTICIEROS AMARILLISTAS, y un gran ETC. Te sorprenderás de la cantidad, en lo personal lo hemos checado y mínimo es la mitad de la programación la que cae en estas clasificaciones, llegando algunas veces al 100%.

Esta contaminación NO ES CASUAL, ya que es demasiado pesada y planeada y en enormes cantidades como para serlo. Se nos induce a cualquier nivel SOCIOECONÓMICO desde la niñez, adolescencia y edad adulta y nos incita a vivir en un mundo IRREAL Y EXAGERADAMENTE VIOLENTO, que no corresponde a la realidad, ya que somos más los buenos que los malos, ya que ambos bandos existimos a la vez. Hay estudios que indican que sólo el 3% de la humanidad es realmente violenta y mala, el otro 97% no entra en esa clasificación; sin embargo, escuchamos más ruido en los medios de comunicación de ese 3% en noticias y programas violentos que del 97% de la población restante. Otro buen ejercicio que puedes hacer es ver el número de MALAS NOTICIAS contra el número de BUENAS NOTICIAS y verás que es abrumador el número en favor de las malas noticias. Es un dicho popular en los medios de comunicación que “LAS MALAS NOTICIAS VENDEN”.

Nuestra mente en muchos de los casos no distingue entre LA REALIDAD Y LA NO REALIDAD, y reacciona como si fuera real, un ejemplo es cuando estás viendo una película de terror y asesinatos hoy tan comunes, en el momento de máximo peligro, sorpresa y excitación, tu corazón LATE APRISA, TU RESPIRACIÓN SE ACELERA, TUS POROS SE ABREN, SE TE ERIZA EL PELO, etc., toda la reacción como si tú estuvieras ahí mismo y el efecto de esa reacción queda dentro de ti sin darte cuenta y para tu cerebro fuiste víctima de esa escena. Ahora imagínatelo a las tempranas edades, que los niños están recibiendo esos estímulos, el efecto es mucho mayor y se va acumulado.

A estos ejemplos podemos agregar miles más de CONTAMINACIÓN MENTAL, por imágenes principalmente, por juegos violentos, y ni qué decir de la INVASIÓN DE JUEGOSVIOLENTOS en computadoras, internet, etc.

Ahora ya tenemos una idea clara de que todos estamos MENTALMENTE CONTAMINADOS en un mayor o menor grado, dependiendo de nuestro grado de exposición a estos medios de comunicación que exaltan la violencia.

En la siguiente columna analizaremos nuestra reacción final y cómo estamos, en una parte no tan pequeña, afectando al medio ambiente producto de esta contaminación mental, y la teoría de que se está reflejando nuestra CONTAMINACIÓN INTERNA EN LA CONTAMINACIÓN EXTERNA.