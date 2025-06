El Storytellling no solo impacta, también vende

(Parte I)

Hace algunos años, aproximadamente 12 para ser más específico, se acercó a mí un empresario, que ya era cliente de nuestra agencia de consultoría en Marketing y me pidió de favor que platicará con su hija para darle un panorama más claro de los que se trataba Mercadotecnia, con el fin de que ella pudiera tomar una decisión para estudiar o no dicha carrera, justificando que él no conocía a detalle lo que se estudiaba, por lo que el prefería que su hija estudiara una carrera más enfocada a los temas administrativos como para que se preparara para en un futuro hacerse cargo del negocio de la familia, pero que de todos modos él quería que alguien de Marketing le explicara con mayor detalle, y así lo hice.

Yo accedí con gusto y agendamos una cita en un “Starbucks” con toda la intención de que pudiéramos hacer algunas reflexiones sobre el marketing, servicio al cliente, publicidad, imagen, investigación de mercados, visual merchandising, etc.

Cuando llegamos al café y después de presentarnos, me confesó que realmente le gustaba ir a Starbucks y ahí dio inicio nuestra conversación, pues yo decidí saber con mayor profundidad las razones por las que les gustaba ir ahí. Ella me confesó que le gustaba mucho, sin embargo, antes de dar cualquier explicación me confesó que prefería otra sucursal, en lugar de la que habíamos seleccionado para nuestra reunión y empezó a darme una cátedra completa de porque prefería una más que la otra, argumentando detalles de que en una se le atendía mejor que en otra, que incluso encontraba diferencias (sabor) en los productos que le preparaban encontrando variaciones hasta lo que le podían preparar en una misma sucursal, incluso mencionó que podría variar hasta si ibas por la mañana o por la tarde.

También me hizo saber que en algunas de las sucursales tenían más mercancía en venta (Merchandising) llámese tazas, termos, postres, tarjetas y demás productos. Me llegó a platicar algunas de las muchas anécdotas divertidas que le ha tocado vivir mientras visita a “Starbucks”.

De repente reaccionó y ofreció disculpas por haber estado platicando tanto tiempo de sus experiencias personales y precisamente habiéndolas vivido en esta marca conocida internacionalmente, para esto habían transcurrido 25 minutos desde que estábamos sentado disfrutando de nuestras bebidas, a lo que dijo “Que pena, yo hable y hable y no me has podido comentar nada de mercadotecnia la razón de nuestra reunión”.

Yo le respondí con una sonrisa sincera y le dije “No te preocupes, al contrario, llevamos 25 minutos hablando sobre puros temas relacionados con el Marketing” A lo que puso cara de “No te entiendo”, así que inicié mi explicación.

Marketing o Mercadotecnia es una herramienta que le ayuda a las empresas a conocer las necesidades de los clientes y entender la mejor forma de satisfacerlas, ya sea a través de mejoras, creación o lanzamiento de productos o servicios, (P=Producto), identificando los mejores lugares (P=Plaza) en donde estos pueden venderse, determinando el monto (P=Precio) que están dispuestos a pagar para la adquisición de éstos y dándolos a conocer a través de los canales de comunicación (P=Promoción) ideales que los clientes acostumbran a atender.

Al integrar estos cuatro elementos se forma la “Mezcla de Mercadotecnia (Marketing Mix o las 4 P’s de Mercadotecnia) que son los elementos básicos de cualquier plan de mercadotecnia.

Creo que todas las carreras son buenas y te pueden ayudar a desarrollarte profesionalmente, siempre y cuando hayas decidido el enfoque al que te quieras dirigir, tal es el caso de negocios, salud, ingeniería, arte, cultura, etc.

Sin embargo, a la carrera de Mercadotecnia yo le encuentro un Plus muy importante y es que te hace pensar tanto como empresario o como empleado ya sea un alto directivo o alguien más operativo, pues tienes que estar atento a cualquier señal interna o externa que haga que el negocio pueda crecer o decrecer.

Para entender de Marketing, será importante que conozcas de administración, finanzas, desarrollo de productos, manufactura, publicidad, promoción, conocimiento de redes sociales y su eficacia en la implementación. De esta área depende de que un negocio siga creciendo o se estanque.

La forma en cómo se desarrolló nuestra conversación y como intenté orientarla fue a través del Storytelling.

Continuara…

