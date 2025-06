El “maravilloso” 13%

“El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, decía con rotundez Andrés Manuel López Obrador.

A lo largo de los años, durante sus campañas proselitistas, fraseó la idea varias veces. Ya en el poder, siendo presidente, repitió el concepto al menos tres ocasiones.

Siempre tuvo razón, especialmente en 2018, cuando los priistas creyeron que podían seguir engañándonos y la mayoría elegimos a AMLO, a pesar de sus tantos arrebatos e incongruencias.

En 2024, mientras la mediocracia tuitera y articulista pensaba que éramos tan mensos que volveríamos al tenebroso pasado prianista, el hombre siguió teniendo razón: una mayoría todavía más amplia escogimos a Claudia Sheinbaum.

El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Así es. Coincido plenamente. Por eso, el domingo pasado, y en forma de boomerang, la sentencia lopezobradorista retomó una fuerza inusitada: la elección para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la menos compleja para sufragar) sólo tuvo una participación de 13.01%, de acuerdo con el cómputo final dado a conocer por el INE. O si usted prefiere, la apabullante abstención fue del 86.99%.

Es decir, ocho de cada diez mexicanos no quisieron votar en un bizarro proceso electoral que implicaba, si se trataba de sufragar conscientemente, que cada ciudadano revisara como tres mil perfiles, tres mil candidaturas, y decenas de miles de sentencias y fallos.

Una insensatez, un despropósito porque, además, cuántos de nosotros somos abogados, constitucionalistas, penalistas, o especialistas en cada materia de las tantas que los candidatos han abordado en sus vidas laborales. Por ejemplo, ¿cómo podíamos determinar cada uno de los posibles votantes que equis persona era y es el profesional adecuado para resolver asuntos penales? Sólo leyendo miles de fojas de sus trabajos, a menos de que votáramos por puros inexpertos, gente que jamás se paró en un tribunal ni tuvo nada que ver con un juicio de ese tipo.

Y lo más importante, ¿cómo podíamos verificar la honestidad, la probidad de cada aspirante? ¿Cómo podíamos comprobar que Menganita Candidata no tuviera vínculos con el crimen organizado, o que Zutanito Candidato no fuera un corrupto al servicio del dinero? Otra vez, sólo leyendo y revisando sus miles de fojas de trabajo, o apostando a la dizque pureza de los novatos, lo cual implicaba asumir que no se trataba de peones de capos, como vimos que sucedió con varios impresentables que se colaron en las candidaturas.

No entiendo, pues, cómo es que la Presidenta dijo que “fue maravilloso” el porcentaje de votación, maravilloso que 13 millones de personas hayan votado (12.9 millones). ¿En serio? La gran nota de esta elección, aunque no les guste en la 4T, y nos tachen de derechosos a los que la critiquemos, es que una aplastante mayoría de casi 87 % de mexicanos la desairó por muy buenas razones.

Dicho de otro modo, en palabras del Líder Está Presente, el pueblo no es tonto. Sorry.