Contaminación y corrupción petrolera a nivel mundial

( Primera Parte )

Nosotros los mexicanos tendemos a calificarnos como los mas corruptos de el mundo y en este caso tenemos un gran ejemplo en PEMEX, que desde 1938 con la famosa expropiacion petrolera inició lo que es la operación mas deficiente del mundo del petróleo, y actualmente debe ella sola más de 100,000 millones de dólares, es decir cada Mexicano debemos 800 dólares aproximadamente desde el momento de nacer.

Más en el mundo existen ejemplos que hacen parecer a PEMEX un aprendiz de corrupción y analizaremos algunos casos:

1.- Nuestros vecinos del Norte EE UU por medio de las empresas TEXACO y otras aprovechando el flujo de dinero de el plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Guerra vendieron el barril de petróleo a su propia ARMADA en 1.48 dolares el barril mientras la REAL ARMADA INGLESA compraba el barril de petróleo a la antecesora de BRITISH PETROLEUM BP en solo 0.20 dólares, es decir las empresas gringas lo vendían un 750 % mas caro a su propio gobierno. El escándalo se supo en 1948 cuando las empresas de Rockefeller dejaron de pagar las MORDIDAS al agente del gobierno con el que había pactado. “NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL”.

2.- En Diciembre 21 de 1915 se firmó un tratado en el que Francia e Inglaterra se repartieron el petróleo de Medio Oriente debido a la caída de el imperio Otomano que controlaba antes esa zona de el mundo. Crearon la Zona Roja que fue de la jurisdicción Inglesa en la que están los actuales Desiertos de Arabia, Persia, Palestina etc; y la Zona Azul que correspondia a Francia y que comprende Líbano, Turquía, Irak etc; y al final decidieron compartir ambos Palestina para después crear en esa zona el estado de ISRAEL, en donde antes fue Palestina desde hace 2,000 años creando los campos de concentración actuales en los que los judíos matan a los palestinos como antes los nazis a los judíos sin que la ONU haga nada y el mundo permanezcamos callados. “EL PETRÓLEO LO CREÓ DIOS Y LO ESCRITURÓ EL DIABLO”.

3.- En primeras décadas de los años 1,900 entró en escena una ARMENIO LLAMADO CALOSTE GULVEKIAN mejor conocido como MISTER 5 %. Que es la comision que cobraba por cabildear y lograr contratos leoninos entre los jefes de tribus de camelleros árabes que eran los dueños de la tierra en esos desiertos y las empresas petroleras de Europa y EE UU que generaban el equivalente a miles de millones de dólares actuales. Lo anterior debido a que este armenio hablaba el idioma y conocía perfectamente la ignorancia de estos pueblos árabes que no conocían la riqueza que estaba bajo sus pies y también conocía la desmedida CODICIA Y FALTA DE ESCRÚPULOS DE LAS EMPRESAS PETROLERAS DE EE UU Y DE EUROPA.

4.- Europa y EE UU crearon países y fronteras donde antes de 1900s no existían en función de sus ambiciones petroleras y generaron los conflictos y el terrorismo mundial de el que hoy se quejan. Inventaron paises como Irak que no existían, crearon KUWAIT, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, ISRAEL, BAHREIN etre otros y generaron la zona más conflictiva actualmente de el mundo y todo por petróleo, sin importar guerras, millones de muertos y millones de desplazados. Como ejemplo, sólo en Alemania actualmente viven legalmente mas de 5 millones de turcos y recibieron miles de sirios hace 3 años. La población Alemana original esta reproduciéndose a una tasa menor de la necesaria para subsistir como nación, por lo que su destino es que en unas décadas más Alemania no será de los alemanes y los mismo pasará en los principales países de Europa, PAGANDO LAS CONSECENCIAS DE SU SED DESMEDIDA DE PETRÓLEO.

En siguiente semana analizaremos más casos similares para darnos una idea de por qué estas empresas no han dejado desarrollar las nuevas tecnologías de obtención de energía limpia a la velocidad adecuada y nos están matando lentamente sin darse cuenta que también se están matando ellas mismas.