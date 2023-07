Crecen exportaciones automotrices

Deja de distraerte con cosas

En el pasado mes de mayo, las exportaciones registraron un crecimiento del 5.8 % anual, éstas, impulsadas por las ventas automotrices (vehículos y autopartes) ya que alcanzaron un monto total de $ 52,860 millones de dólares, de las cuales una tercera parte fueron automotrices, es decir, $ 17,522 millones de dólares, cifra mayor en un 26 % a lo reportado del año 2022 (INEGI). En el total de exportaciones de enero a mayo, tanto petroleras como no petroleras, llegaron a un máximo de $ 240,168 millones de dólares, un 4.6 % de aumento en relación al año anterior, destacando el sector automotriz.

Dentro de los renglones del crecimiento de las exportaciones no petroleras, éstas crecieron en un 2.9 % y las petroleras en un 0.71 %, lo cuál en valor representa $ 50,132 millones de dólares (no petroleras) y $ 2,729 millones de dólares (las petroleras). Durante los últimos siete meses las exportaciones automotrices tuvieron una caída en sus ventas, y en el pasado mes de mayo se incrementaron en un 19.6 %. Bajo estas condiciones, la paridad peso-dólar poco a influido en las exportaciones, esto a pesar que al cambio se les paga en el rango de $ 17 pesos al dólar.

A contraparte de las exportaciones, es la importación de los insumos suficientes para la elaboración del producto, continuar la capacitación de mano de obra y la compra de bienes de capital (maquinaras para fabricar productos), esto último en el extranjero, lo cuál nos obliga a incrementar las importaciones, qué en este caso son herramientas para dar mayor empleo y generar ingresos provenientes de las exportaciones. El monto de las importaciones, sumaron $ 52,934 millones de dólares, cifra similar a las exportaciones.

Como impulso y apoyo al sector automotriz y de autopartes, San Luis Potosí será sede del “Mexico´s Nearshoring Auto Industry Summit 2023”. El evento más importante del país en este sector. Éste, se llevará a cabo los próximos días 20 y 21 de julio y se espera la participación de 200 firmas del ramo. Este evento es el resultado qué San Luis Potosí ha sido de los Estados que mayor crecimiento en esta industria y en la ampliación de redes de proveeduría han tenido. En las conferencias se dará a conocer las experiencias, retos y oportunidades, así como productos, tecnología y estrategias de innovación.

