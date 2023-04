De Capirote

Capirote es el cono que se ponen en la cabeza los penitentes de la Procesión del Silencio, más conocidos popularmente como encapuchados o cofrades (la palabra es llana, sin tilde, aunque hay quienes se empeñan en decir ´cófrade´). La diferencia con el cucurucho es que está forrado de tela, mientras éste adquiere esa forma para envolver semillas o unas bolas de rica nieve. Ambas palabras, capirote y cucurucho, eran sinónimos hasta hace unos años, y provienen de ´capucha´, igual que ´cachucha´, ´caperuza´, ´capelo´ y hasta ´capirotada´.

Encapuchados, verónicas, toreros, costaleros, charros y legionarios pueden estar tranquilos. La ´tradición´ que más identifica a San Luis Potosí en esta semana santa cumplirá sus 70 años con nueva administración pero sin menoscabo de sus imágenes y andas y anda a saber qué más. Quizá se sintió un ´airecito´ y apareció un rosa, porque las acusaciones y filtraciones que hubo desde el 7 de marzo cesaron este jueves 30. Hace un año (tras dos de suspensión) fue solo de las sillas para verla de las que se hizo cargo la Secretaría de Cultura, y este año se anunció como organizadora general, mientras la asociación Tradiciones Potosinas (TP) se deslindaba. Vinieron los jaloneos por las imágenes, varias de las cuales pertenecen a la asociación o las tienen en comodato; se pidieron garantías y hubo hasta acusación mediática de que pedían escrituras como aval. Gobierno del Estado dijo que la procesión va "con o son imágenes", pero a última hora el vocero de TP anunció el préstamo "sin condicionamientos".

La Procesión del Silencio se había mantenido como un evento religioso aprovechado por la iniciativa privada y el gobierno. Transmisión por Canal 13 con las voces de Álvaro Muñoz de la Peña y el padre Peñalosa. Los documentos de imágenes, ganancias y gastos siguen sin conocerse, incluso de parte de las cofradías. Las ganancias, igual.

Otro punto importante es saber qué pasará el año próximo. Conforme a su estilo el gobernador Ricardo Gallardo declaró que quiere que sea "la procesión más grande del mundo", y que crezca al doble. Dicen que no es lo mismo peregrinación que procesión: una es de A a B, siendo B un lugar sagrado para quien peregrina. La procesión sale de A y regresa a A; el templo de Nuestra Señora del Carmen o la Catedral Metropolitana en el caso potosino.

El número de cofradías no es al azar, tiene su simbolismo religioso, igual que los colores de las vestimentas, o las estaciones y representaciones del viacrucis. Otros años ha habido accidentes y percances que la Cruz Roja no puede cubrir con la celeridad deseada, por el gentío, el avance a paso corto sobre los adoquines, que hacen que el peso y el cansancio se multipliquen. Muchas damas hacen el recorrido en zapatos de tacón, otros van descalzos; mientras unos caminan otros tienen que esperar. La tristeza de las ´saetas´ se vuelve lentitud en los tambores. La procesión dura unas tres horas, ¿se imaginan seis?

Hace mucho el capirote se ponía a los condenados por la Santa Inquisición, junto a un jubón llamado ´sambenito´, para que todos vieran al pecador o converso. De allí las expresiones "tonto de capirote" (el que es muy visible) y "colgar el sambenito" (acusar a una persona mediante "falso testimonio"), ambas muy actuales.

Quiero creer: seguro son mayoría los que lo hacen con devoción, pero... hay quienes quieren repicar y andar en la procesión, o gustan de que paguen justos por pecadores. Como quienes van a misa dominical pero andan en negocios chuecos, capirotes vemos, intenciones no sabemos. No sé, me acordé de Mateo 23:27: «sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia!»

¿Qué tradiciones son las que debe «defender el estado? ¿Cuánto se gasta, por ejemplo, en los altares de dolores? Como en todo, ojalá no se quede en el puro evento en grande o en el sólo festival, y se dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Y perdón, yo soy más de ir a ver la Pasión, el teatro comunitario en el jardín del barrio de San Juan de Guadalupe, con una raspa en la mano. Ahí nos vemos.





