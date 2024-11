Donald II vs Inseguridad mexicana

“Second time lucky”.

La segunda es la vencida.

Hace seis años el Presidente de los Estados Unidos, ordenaba el envío inmediato de soldados de la Guardia Nacional, que normalmente son reservistas para la seguridad de sus Estados a tareas de seguridad nacional, vigilar la frontera con México.

A la par, también ordenaba bajo amenaza de subir aranceles al gobierno mexicano, que movilizara a su estrenada Guardia Nacional a las fronteras sur y norte para evitar el flujo de inmigrantes.

El año que entra, seguridad y políticas de migración endurecidas, parecen ser que serán nuevamente las principales acciones, del otra vez Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

No obstante, creo que también sumará a las drogas y a los carteles mexicanos, con intervenciones militares quirúrgicas en territorio mexicano, por así decirlo, en contra de objetivos criminales prioritarios de alta visibilidad mediática.

La coreada “cooperación”, entre los dos países en materia de seguridad como lo es el “Entendimiento Bicentenario” diálogos de alto nivel sobre seguridad, no creo que tenga Donald Trump ya la paciencia de estar esperando sentado a que actúe el gobierno de México. Los -abrazos no balazos-, no gustaron mucho del otro lado del río.

La campaña “Real deal on fentanyl”, como eslogan de prevención no les funcionó, el gobierno norteamericano necesita respuestas concretas de desarticulación total de carteles que manufacturen fentanilo y meta, así como decomisos y arrestos de la mano de extradiciones “fast track”.

La agenda vs México en materia de seguridad interna y nacional del próximo gobierno de Donald Trump, es posible que contenga las siguientes “recharged themes”.

Migración delictiva; Organizaciones delictivas trasnacionales; Opioides sintéticos; Tráfico de armas; Trata de personas; Contrabando de migrantes; Contrabando de vida silvestre; Comercio seguro en el desplazamiento de mercancías en territorio mexicano; Interrumpir las finanzas ilícitas de los carteles; Lavado de dinero y Expulsión y Extradición de más delincuentes, entre otros.

TAPANCO: Su partido, los Republicanos creen que se puede y debe hacer más, con una política agresiva y de reacción en contra de los carteles mexicanos. Y otro tema que traen también en su agenda: Una iniciativa de ley presentada al Congreso para designar a los carteles de México como terroristas, la llamada “Ley Narcos”, misma que entre otras cositas, facilitaría la intromisión militar a territorio mexicano, la congelación de cuentas de los miembros de los carteles, denegación de entrada al país y endurecimiento a quienes apoyen con armamento bélico a los grupos criminales, entre otras linduras.

“Le voy a informar (Claudia Sheinbaum) el primer día o antes, que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que ingresan a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de America”. D.T. II.

@franciscosoni