El gobierno anunció el reforzamiento de su campaña que busca combatir las adicciones, la nueva campaña lleva el título “Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata”. Como política pública es de reconocerse y aplaudirse, como acción de gobierno merece ser difundida en cada rincón del país, el gobierno con la ayuda de la gente.

El consumo de drogas casi siempre comienza por curiosidad en la edad adolescente, esta etapa suele ser el momento de la vida donde se desafía, quizá como una forma de romper las reglas e ir más allá de lo permitido, cruzar los límites, adelantarse al tiempo y conocer el mundo adulto. Hoy niñas y niños, cada vez a edades más tempranas se inician en el mundo del cigarro, vapeador, alcohol y otras drogas socialmente menos aceptadas. Hoy ya ni las drogas las hacen como antes, aunque parezca una frase trivial no lo es, hoy las drogas vienen con un componente agregado y que no solo es sumamente adictivo, es sumamente letal: FENTANILO. Las personas consumidoras de fentanilo ignoran que lo que se están “metiendo” es fentanilo. El fentanilo es un ingrediente adherido a otras drogas, premeditadamente la gente no es alertada e informada de que su “droga” contiene este opioide sintético.

Son contadas las escuelas que conocen el ambiente que se vive entre su población, más allá de lo que está a la vista, pocas son las escuelas que llevan protocolos de prevención o atención entre sus estudiantes. La gente sabe o ha escuchado dónde venden droga y quién la consume, pero permanecen indiferentes porque la negación es el estado más cómodo en la sociedad. Por cierto, he leído a distintos autores coincidir en que la raíz de toda adicción es un sentimiento de impotencia o de carencia, este tema da para la reflexión. Las campañas de concientización para evitar, frenar o disuadir el uso de sustancias que alteren la conciencia y el sistema nervioso central no solo son importantes, son una obligación del estado, pero la sociedad tenemos una responsabilidad también, involucrarnos, ser corresponsables unos de otros, identificar quién o quiénes de nuestros círculos más próximos están en riesgo y son susceptibles de caer en el doloroso y desgastante mundo de las adicciones para actuar y ayudar, la prevención siempre será el mejor aliado en esta lucha.

Las adicciones no están exclusivamente relacionadas con el grupo considerado legalmente como joven, recordemos que la madurez no va de lo cronológico sino de la combinación de diversos elementos. Las personas consumidoras las hay de todos los grupos poblacionales y todos ellos, en su conjunto, están en riesgo, cientos de miles están muriendo a causa de las drogas porque en su mayoría contienen fentanilo. Las historias vecinas de Estados Unidos y Canadá donde vemos con asombro, tristeza y hasta morbo, cómo calles enteras son tomadas por gente que parecieran sacados de una película del mundo “Zombi”, del inframundo, reconozcamos el riesgo que implica ser vecinos y cuidemos que no crezca hacia acá, cortemos el paso; nuestra familia, hijos, nosotros, todos estamos más vulnerables que nunca ante el mundo de las adicciones. Quienes consumen o quieren probar alguna droga, sepan que hoy todo lo que se puedan “meter” seguramente tiene fentanilo y el fentanilo te mata.

(Maestra en derecho constitucional y derechos humanos)