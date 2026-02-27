El Juicio de París

Es común que la gente que comienza a entusiasmarse con el vino se pregunte cómo es posible que una botella de 750 ml. de jugo de uva fermentado supere las decenas de miles de pesos (o dólares, en algunos casos). Un mexicano promedio tendría que invertir un año de trabajo o más para adquirir una añada cualquiera de Romanée-Conti, Petrus, Monfortino o Screaming Eagle.

¿Estas etiquetas ofrecen una calidad veinte veces mejor que, digamos, un gran vino sin tanto pedigrí? ¿Son cientos de veces superiores a las botellas que adquirimos normalmente y disfrutamos tanto? Ante estas cuestiones, dos personajes del mundo enológico decidieron --uno en los setenta y otro la década pasada-- poner a prueba los onerosos mitos de la vinicultura mundial.

Steven Spurrier es un negociante inglés que en 1970 convenció a una anciana parisina de venderle su pequeña tienda adyacente a la Plaza de la Concordia con la intención no sólo de vender vino a los franceses, sino de enseñarles algo sobre su propio producto. En 1976 le surgió una idea para publicitar su negocio: comparar los mejores cabernets y chardonnays californianos --que en esas épocas eran vinos asequibles, desconocidos en el resto del mundo-- con algunos de los vinos más afamados de Francia.

Spurrier organizó una cata a ciegas a la cual invitó a un grupo de personalidades francesas como jueces: periodistas, gastrónomos, sumilleres, funcionarios. Dispuso 6 tintos y 6 blancos americanos ante 4 tintos y 4 blancos franceses, de cosechas entre 1969 y 1974. Durante la degustación a ciegas, algunos jueces comenzaron a dudar sobre el origen de tal o cual copa, estas vacilaciones generaron intercambios de opinión con el vecino, incluso discusiones, finalmente reinó la incertidumbre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para sorpresa de todos --incluido el propio mercante británico (autor de la famosa máxima enológica de las 3 bes: Burdeos, Borgoña y balance)-- los vinos que acumularon más puntos resultaron ser ambos californianos: entre los rojos, Stag´s Leap superó a Mouton-Rotschild, Montrose, Haut-Brion y Leoville-Las Cases. Chateau Montelena triunfó en la categoría de chardonnays por encima del borgoñón Mersault Charmes Roulot, siguieron Chalone y Spring Mountain por delante de Beaune Clos des Mouches de Joseph Drouhin y luego Freemark Abbey, antes que un par de montrachets.

La prensa francesa de la época, en su mayoría, ignoró o desdeñó el concurso; unos cuantos adujeron que los caldos bordeleses y borgoñones necesitaban mayor tiempo para alcanzar su plenitud... La cuestión es que Spurrier no se salvó de la cólera de los líderes de la industria vitivinícola gala, para quienes fue un paria durante muchos años. Por otro lado, el único periodista norteamericano presente en el evento, George Taber, publicó la historia en la famosa revista Time y el artículo contribuyó a germinar la gran revolución que cambió el mundo del vino para siempre: entre otras cosas, hoy en día las etiquetas californianas más reconocidas superan en precio a los grandes crus de Burdeos.

El 24 de mayo de 2006, treinta años después del "Juicio de París", algunos de los jueces originales junto a otros nuevos se reunieron simultáneamente en Napa y Londres para catar exactamente los mismos tintos de 1976. Los críticos estaban seguros que el tiempo en botella pondría en su lugar a los californianos esta vez, que la legendaria estructura y potencial de guarda de Burdeos regresaría las aguas a su cauce... Ridge, Stag´s Leap, Mayacamas, Heitz y Clos du Val ocuparon los 5 primeros lugares, seguidos de Mouton, Montrose, Haut-Brion y Las Cases: Napa había triunfado de nuevo y con mayor contundencia.

En quince días conversaremos sobre otro juicio, el de Berlín, en donde vinos hispanoamericanos desafiaron a las grandes etiquetas europeas.

@tusimposiarca

aloria23@yahoo.com