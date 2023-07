El mito del súper peso

No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas, se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa.

Se habla mucho del súper peso, escuchamos que es un indicador de una gran economía en constante crecimiento. La realidad es que este fenómeno económico que se está presentando con una paridad cambiaria de $ 17 pesos frente al dólar, es una moneda de dos caras. Al cierre del año 2022, el dólar representaba un valor de un 13.4 % mayor al pasado mes de junio, es decir, la paridad estaba a $ 19 pesos y si esta diferencia la manejamos en los 620 mil millones de dólares que se estima exporte el país en este año dentro del T-MEC, la pérdida por esta diferencia será abismal. El sector agroalimentario en los cinco primeros meses de este año, exportó 22,799 millones de dólares (BANCO DE MÉXICO) y los insumos adquiridos como la semilla, fungicidas, pesticidas, abono, etc., siguen aumentando de precio y éste, es mayor a la inflación general señalada por BANXICO, ya que no aparecen en los nuevos 24 artículos que miden la inflación. Durante el año 2022, Estados Unidos compró a México 48 mil millones de dólares en productos alimentarios y nuestro país importó 25 mil millones de dólares en el mismo lapso de tiempo.

Durante el año 2022, nuestras exportaciones totales al T-MEC ascendieron a 585 MMDD y Estados Unidos es el principal comprador de nuestros productos. El 25 % de este gran total lo registra el sector automotriz, y el 8 % el agroalimentario (aguacate, tomate, etc.). El punto es que muchos exportadores adquirieron insumos (materias primas) a dólares con una paridad de $ 20 pesos y ahora reciben $ 16 o $ 17 pesos al cambio por sus productos terminados. Están perdiendo $ 3 pesos por dólar recibido. El beneficio que se debe aprovechar con este “dólar barato” del “súper peso”, es el adquirir equipo y maquinaria para producir artículos, pagar deuda pública y privada concertada en dólares (no adquirir una nueva) ya que este mismo fenómeno le sucedió a Japón durante la década de los años noventa al ser presionado por los mercados internacionales para que fortaleciera su moneda (Yen), lo cual afectó a sus ingresos por exportaciones.

Este año, se espera recibir un monto de US 62,000 MDD por concepto de remesas (dinero enviado por trabajadores mexicanos en el extranjero). Éste, se verá disminuido en su poder adquisitivo, ya que al cambio se comprará menos alimentos, medicinas, colegiatura, renta, ropa, etc. pues la inflación continúa en México y ésta se maneja en pesos. Cuando los productos que adquirimos en el vecino país del norte son baratos (ropa, estéreos, zapatos, etc.), quiere decir que nuestra moneda está sobrevaluada. El 52 % de nuestros alimentos es importado. No confiemos en estos movimientos temporales ya que las economías del mundo en sus ajustes de la post-pandemia afectan a países subdesarrollados como el nuestro.

Puntos sobre el súper peso: lesiona al sector exportador, al poder adquisitivo de las remesas y también al turismo internacional, ya que pagará más dólares por el servicio de hospedaje, restaurantes, etc. (de pagar $ 5 dólares por una comida, ahora tendrán que pagar $ 5.90). La realidad es que NO es un súper peso. Son movimientos financieros influidos por la economía norteamericana que da señales un día de lenta recuperación y al siguiente, marca una leve caída y cierran algunos bancos privados. La economía no son matemáticas, se maneja y se ve influida por producción, productividad, guerras, políticas públicas, crisis, epidemias, oferta, demanda y más que todo… por gente experta. Así se las dejo.

P.D. Recuérdenlo siempre; la traición se da por exceso de confianza.

JULIO DEL 2023.