En la jugada

¿Cómo hacer la crónica de estos días, tan revueltos y tan llenos de versiones, otros datos, mentiras y engaños? Me lo pregunto y se lo pregunté recientemente a un cronista oficial. La crónica abarca mantener y aumentar un archivo histórico, hacer investigción sobre el mismo y documentar “la actualidad”. No es fácil, es una labor necesaria y por eso mismo no debería ser soslayada por los tres niveles de gobierno.

La semana pasada comenté de la supuesta noticia del castigo de 30 latigazos a un mexicano en Qatar, por meter tequila de contrabando. Fue un bulo, una noticia falsa, que igual circuló en medios “serios”. Lo que no es falso es el caso de una mexicana que hace meses había denunciado un abuso sexual y en cambio fue condenada a 100 latigazos, dado que su agresor dijo que eran “pareja” y eso en Qatar es delito religioso. Con la ayuda (tardía) de la Cancillería logró escapar de la injusticia.

Dios es redondo, dice Juan Villoro; no faltará quien diga que es plano y tampoco quien lo crea. A veces basta que alguien diga algo a ver si “pega”, y sin más hay quienes le dan la razón, en lo cual influye el sesgo ideológico: lo que uno cree y quiere creer es. Ni para qué discutir con fanáticos. Ni el VAR disipa todas las dudas. ¿Le robaron un gol a Ecuador? ¿Le regalaron el penal a Cristiano Ronaldo? Los gestos del director técnico, la forma de festejar o de fingir una falta también dicen mucho de un equipo. Fue épica la cara de CR luego del error del portero portugués que casi les cuesta el empate al final del encuentro con Ghana.

También de CR se dijo en cientos de titulares que fue el primero en anotar en cinco mundiales distintos. Algunos medios se encargaron de desmentirlo: antes que él la brasileña Marta Silva y la canadiense Christine Sinclair ya contaban con ese logro, ambas en el Mundial de Francia de 2019.

También destaca que el anfitrión no ganó su partido inaugural. Ni el segundo, vamos: Qatar ya está fuera. Las sorpresas: Japón, Ganha, Polonia y Arabia Saudita. Y pareciera que es regla que todos los goles se metan en la segunda mitad del partido

Desde ayer, después de la derrota de México por dos goles a cero de parte de Argentina, la esperanza del tricolor (un poco lejana) radica en sacar una victoria de tres a cero ante Arabia Saudita el próximo miércoles. Casi todo México tenía esperanza de al menos sacarle un empate a los albicelestes; la mitad se desanimó cuando Héctor Herrera dejó solo a Lionel Messi frente a la portería de Paco Memo, nuestro héroe de la semana anterior, y marcó el primer tanto. Ni hablar del segundo, que la verdad fue un gran gol de Enzo Fernández. Todos nos volvimos expertos en futbol en las redes, con consejos (y mentadas) para el Tata Martino (de quien se dice que gana casi 160 mil pesos diarios). Los memes, como siempre, nos hicieron reír para no llorar.

Me despido con esto de Eduardo Galeano:

La chilena

Ramón Unzaga inventó la jugada, en la cancha del puerto chileno de Talcahuano: con el cuerpo en el aire, de espaldas al suelo, las piernas disparaban la pelota hacia atrás, en un repentino vaivén de hojas de tijera.

Pero esta acrobacia se llamó “la chilena” unos cuantos años después, en 1927, cuando el club Colo-Colo viajó a Europa, y el delantero David Arellano la exhibió en los estadios de España. Los periodistas españoles celebraron el esplendor de la desconocida cabriola, y la bautizaron así porque de Chile había venido, con las fresas y la cueca.

Después de varios goles volanderos, Arellano murió en aquel año, en el estadio de Valladolid, por un encontronazo fatal con un zaguero.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Twitter: @corazontodito

Posdata: esta semana una persona me detuvo en la calle y me dijo que había tomado un taller conmigo, me dijo que estaba muy agradecida y que en ese rato iba a al banco a pagar su ingreso a una maestría. Mandé ejemplares de mi novela a Texas y a la Ciudad de México. También me invitaron a dar una charla y dos talleres. Salió un libro electrónico en el que participo, del que platicaré más adelante (y saldrá uno más antes de fin de año). Hacer lo que uno quiere siempre provoca envidias, pero que los hechos hablen y la verdad brille. ¡Gracias!